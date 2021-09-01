İçişleri'nden Ankara için 'göçmen' kararı

İçişleri Bakanlığı yeni alınan göçmen kararlarını duyurdu. Buna göre; 2 Eylül 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Ankara ili mülki sınırları geçici koruma kaydına kapatıldı. Ankara'daki Suriyeliler kayıtlı olduğu illere gönderilecek.

Buna göre,