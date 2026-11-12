İçişleri protokolüyle MEB personelini çağırdılar: Nurcu vakıf öğretmenlere de Osmanlıca öğretecek

Nur cemaatinin Yazıcılar grubuna bağlı Hayrat Vakfı, Mayıs ayında İçişleri Bakanlığı ile protokol imzalamış ve bu kapsamda vali ve kaymakamlar dahil yaklaşık 36 bin mülki idare personeline yönelik "Osmanlı Türkçesi Eğitimi" başlatıldığı duyurulmuştu.

Daha önce Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile yaptığı protokolle okullara girip "yaz okulu" açan gerici vakfın hedefinin, öğrenciler ve mülki idare personeliyle sınırlı olmadığı ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı protokolüyle MEB personelini 'eğitime' çağırdılar

Şanlıurfa'da Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçedeki okullara gönderilen yazıda, İçişleri Bakanlığı personeline verilecek "Osmanlı Türkçesi eğitimine" MEB personelinin de katılabileceği aktarıldı.

Yani İçişleri Bakanlığı ile imzalanan protokolle MEB personeli de "eğitime" çağrılmış oldu.

Söz konusu yazıda "eğitime" katılmak isteyenlerin bilgilerinin 4 Kasım'a kadar kaymakamlığa iletilmesi istendi.

'Eğitim politikaları vakıfların önceliklerine göre belirlenmemeli'

Konuya dair soL’a konuşan ve karara tepki gösteren Eğitim-İş Şanlıurfa Şube Başkanı Sedat Kayaokay, Şanlıurfa’da eğitimde fırsat eşitsizliğinin, okullaşma sorunlarının ve okuma yazma alanındaki eksikliklerin ciddi boyutlarda olduğunu vurguladı.

Böylesine temel sorunların yaşandığı bir kentte Milli Eğitim Bakanlığı’nın önceliğinin çocukların nitelikli eğitime erişimini sağlamak, okuma yazma becerilerini geliştirmek ve eşitsizlikleri ortadan kaldırmak olması gerektiğini belirten Kayaokay, “Eğitimin öncelikli sorunları çözüm beklerken kamu kaynaklarının vakıflarla yapılan Osmanlıca öğretimi protokollerine yönlendirilmesini doğru bulmuyoruz” dedi.

Kayaokay, “Eğitim politikaları, vakıfların önceliklerine göre değil, çocuklarımızın ihtiyaçlarına ve bilimsel eğitim ilkelerine göre belirlenmelidir” ifadelerini kullanırken, sendika olarak protokolün Şanlıurfa’daki uygulama kapsamını, hangi okullarda ve hangi koşullarda yürütüldüğünü de araştırdıklarını aktardı.

TÜİK’in 2025 verilerine göre 25 yaş ve üzeri nüfusun ortalama eğitim süresi Türkiye genelinde 9,6 yıl iken, Şanlıurfa 7,8 yılla Ağrı’nın ardından en düşük ikinci il.

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Hayrat Vakfı'nı nerden tanıyoruz?

Hayrat Vakfı, kendi sitesindeki bilgilere göre 1974'te Said Nursi’ye yakın isimlerde Ahmet Hüsrev Altınbaşak tarafından kuruldu. Vakıf, Nur cemaatinin Yazıcılar grubu olarak bilinen koluyla ilişkilendiriliyor.

Bu bağlantı, aynı zamanda vakfın kamu kurumlarıyla yaptığı protokollerde de sürekli gündem oluyor. Vakıf ise 2018'de yaptığı açıklamada, devlet kurumlarıyla işbirliklerinin "şeffaf, ücretsiz ve gönüllülük esasına dayandığını" savunuyor. Osmanlıca ve Kuran kurslarının yanında yarışmalar da düzenleyen vakfın açıklamasına göre 2026'daki Osmanlı Türkçesi yarışmasına 500 okuldan yaklaşık 7 bin öğrenci katıldı.

Vakfın Milli Eğitim Bakanlığı’yla ilişkisi yeni değil. İktidarın Milli Eğitim Bakanlığı yıllardır çok sayıda tarikata bağlı vakıf ve derneği "protokoller" üzerinden okullara, kamu kurumlarına sokuyor.

Bakanlık, 19 Şubat 2018'de vakıfla eğitim "işbirliği protokolü" imzaladığını duyurmuştu. Bu kapsamda okullarda "Osmanlı Türkçesi" dersinin tanıtılması ve değerler eğitimi için seminer, panel ve kurs düzenlenmesi öngörülüyordu. 2022'de imzalanan protokolde kapsam yaz okulları, yarışmalar ve değerler eğitimine genişledi, vakfın önerdiği eğiticilere öncelik verilmesi gibi hükümler yer aldı.

2025'te yayımlanan protokol metni ise Osmanlıca ve Kuran kurslarının örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, öğrenci pansiyonlarında ve kamu kurumlarının yurtdışı teşkilatında da açılabilmesini sağlıyor.

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