İçişleri Bakanlığı'ndan Nurcu vakıfla protokol: Vali ve Kaymakamlara Osmanlıca öğretilecek

Algoritmaya müdahale edin: Tek bir işlemle soL Haber’i Google’da ‘tercih edilen kaynak’ olarak seçin, aramalarınızda soL öne çıksın.

İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı, 14 Mayıs'ta 81 il valiliğine, merkezdeki birimlere ve bağlı kuruluşlara bir yazı gönderdi.

T24 yazarı Tolga Şardan'ın aktardığı bu yazıya göre, İçişleri Bakanlığı Hayrat Vakfı ile vali ve kaymakamlar dahil yaklaşık 36 bin mülki idare personeline "Osmanlı Türkçesi Eğitimi" verilmesi için bir protokol imzaladı.

Vakıf, Nur Cemaati'nin en aktif kollarından biri olan “Yazıcılar Grubu”nun lideri Hüsrev Altınbaşak tarafından 1971 yılında kurulmuştu. Yazıcılar Grubu, Saidi Nursi’ye ait risalelerin Osmanlıca harflerle yazılması ve basılması yönündeki faaliyetleriyle biliniyor.

Eğitim materyalleri bakanlıktan, 'gönüllülerin' tespiti vakıftan

Valiliklere gönderilen resmi protokol metnine göre, Hayrat Vakfı’nın organize edeceği kurslarda bakanlık tarafının resmi muhatabı Eğitim Dairesi Başkanlığı olacak. Kurslarda kullanılacak tüm eğitim materyalleri İçişleri Bakanlığı tarafından temin edilecek. Valilikler ise vakıfla koordineli bir şekilde kurslarda görev alacak eğiticilerin bulunmasını sağlayacak.

Protokol metninde Hayrat Vakfı’nın üstlendiği yükümlülüklerin başında ise eğitime katılacak “gönüllüleri” tespit etmek yer alıyor. Vakıf ayrıca, eğitim müfredatını ve ders materyallerini hazırlamakla sorumlu olacak.

Haftada iki saat ders ve sertifika

İmzalanan resmi protokole göre eğitim takvimi illerde valiler ve vali yardımcıları, ilçelerde ise kaymakamlar öncelikli olmak üzere mülki idare personelini kapsayacak şekilde işletilecek. Belirlenen programa göre personel haftada iki saat ders alacak.

Düzenlenen Osmanlı Türkçesi kursunu başarıyla bitiren katılımcılara eğitim sonunda resmi sertifika verilecek.

Abdülhamid'i övmüş, İskilipli Atıf’ı anmıştı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin ilk icraatlarından birinin "Osmanlıca eğitimi" olması şaşırtıcı değil.

Çiftçi, Erzurum Valisi olduğu dönemde Abdülhamid'in tahta çıkışını kutlamıştı. Bir padişahın tahta çıkışının resmi yazıyla kutlanması, saltanata son veren Cumhuriyet'in tarihinde ilk. Çiftçi tepkilere rağmen saltanat övgüsünde ısrar etmiş, İçişleri Bakanlığı görevine gelir gelmez makamına Abdülhamid portresi astırmıştı.

Mustafa Çiftçi Çorum Valisi olduğu dönemde de Milli Mücadele karşıtı Teali İslam Cemiyeti yöneticisi İskilipli Atıf’ı mezarı başında anmış, kendisini eleştiren bir yurttaş hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Bilal Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen TÜGVA’nın etkinliklerinde konuşmacılık yapan Çiftçi, 2024 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği hafızlık yarışmasında birinci olmuştu.