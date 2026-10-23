MEB denetiminde içeriği belirsiz 'yarışma': Okulların kapısı yine Hizbullah ile anılan vakfa açıldı

Türkiye genelinde okullarda gericiliğin ve tarikatların etkinlikleri her geçen gün artarak yeniden gündem oluyor. Eğitimde laiklik ilkesi aşındırılırken, Milli Eğitim Bakanlığı okulların kapılarını dini vakıflara açmaya devam ediyor.

Bunun son örneği Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden geldi.

Akçakale Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 22 Ekim 2026 tarihinde okullara gönderilen resmi belgede, "Peygamber Sevdalıları Vakfı" tarafından Türkiye genelindeki resmi ve özel eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere yönelik bir etkinlik düzenleneceği duyuruldu.

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Okul müdürlüklerinin 'denetimindeki' etkinliğin içeriği belirsiz

Belgede yer alan bilgilere göre vakfın düzenleyeceği etkinlik "O'nu Oku, O'nu Yaşa Siyer Yarışması" başlığını taşıyor.

Şube Müdürü imzasıyla paylaşılan yazıda, etkinliğin içeriğine ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Yalnızca yarışmanın "okul müdürlüklerinin denetiminde, gönüllülük esasına göre ve ücretsiz yapılacağı" ifade edildi. Söz konusu izin yazısı, Akçakale'deki tüm ortaokul ve lise müdürlüklerine dağıtıldı.

Peygamber Sevdalıları kimdir?

Milli Eğitim Bakanlığının okullarda etkinlik yapmasına olanak sağladığı "Peygamber Sevdalıları Vakfı", kamuoyunda Hizbullah'a yakınlığıyla biliniyor.

Vakıf, geçmiş yıllardan bu yana pek çok bölgede düzenlediği "etkinlikler" ve "yarışmalarla" yayılıyor.

Bakanlığın verdiği özel izinler sayesinde bu ve benzeri yapılar, devlet okullarındaki çocuklara doğrudan ulaşma imkanı buluyor. İktidarın eğitim politikaları doğrultusunda okullara sokulan bu etkinlikler, eğitimcilerin ve velilerin tepkisini çekmeye devam ediyor.

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