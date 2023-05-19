İçişleri, Kılıçdaroğlu’nun 'Alevi' videosundan sonra 81 valiliği harekete geçirmiş

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Alevi’ videosundan sekiz gün sonra 27 Nisan’da İçişleri Bakanlığı'nın 81 valiliği AKP’nin ‘24 Adımda Alevi-Bektaşi Vatandaşlarımız ile Cemevlerine Yönelik Çalışmalar’ başlıklı kampanyası için görevlendirdiği ortaya çıktı. Hemen ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hazırladığı broşürlerin de valilikler eliyle dağıtıldığı öğrenildi.
Diken’den Bilal Çelik’in haberine göre, genelge şöyle:
- Bakanlığımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen “Milli Birlik ve Beraberlik Çalışması” kapsamında Alevi-Bektaşi vatandaşlarımızın talepleri ile cemevlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
- Bu kapsamda Alevi-Bektaşi vatandaşlarımız ile cemevlerine yönelik bugüne kadar atılan 24 önemli adımı anlatan ‘Bir Olalım, İri Olalım, Diri Olalım / Milli Birlik ve Beraberlik Yolunda 24 Adımda Alevi-Bektaşi Vatandaşlarımız ile Cemevlerine Yönelik Çalışmalar‘ başlıklı bir broşür hazırlanmıştır.
- Ekte gönderilen PDF formatındaki broşürün Valiliklerimizce bastırılarak ilgili kurum ve kuruluşlar. yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri ile paylaşılmak üzere dağıtımının sağlanması konusunda; bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.