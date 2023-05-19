İçişleri, Kılıçdaroğlu’nun 'Alevi' videosundan sonra 81 valiliği harekete geçirmiş

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Alevi’ videosundan sekiz gün sonra 27 Nisan’da İçişleri Bakanlığı'nın 81 valiliği AKP’nin ‘24 Adımda Alevi-Bektaşi Vatandaşlarımız ile Cemevlerine Yönelik Çalışmalar’ başlıklı kampanyası için görevlendirdiği ortaya çıktı. Hemen ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hazırladığı broşürlerin de valilikler eliyle dağıtıldığı öğrenildi.

Diken’den Bilal Çelik’in haberine göre, genelge şöyle: