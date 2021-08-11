İçişleri Bakanlığı, Kastamonu, Bartın ve Sinop'taki taşkın nedeniyle vatandaşları güvenli bölgelera terk etmeme ve sel bölgelerindeki yolları kullanmama uyarısında bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Ali Rıza Aydın
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İçişleri Bakanlığı'ndan 'selde güvenli bölgeleri terk etmeme' çağrısı
İçişleri Bakanlığı, Kastamonu, Bartın ve Sinop'taki taşkın nedeniyle vatandaşlara güvenli bölgeleri terk etmeme ve sel bölgelerindeki yolları kullanmama uyarısında bulundu.
Haber Merkezi
İçişleri Bakanlığı, Kastamonu, Bartın ve Sinop'taki taşkın nedeniyle vatandaşları güvenli bölgelera terk etmeme ve sel bölgelerindeki yolları kullanmama uyarısında bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: