İçişleri Bakanlığı'ndan 'selde güvenli bölgeleri terk etmeme' çağrısı

İçişleri Bakanlığı, Kastamonu, Bartın ve Sinop'taki taşkın nedeniyle vatandaşlara güvenli bölgeleri terk etmeme ve sel bölgelerindeki yolları kullanmama uyarısında bulundu.

Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı, Kastamonu, Bartın ve Sinop'taki taşkın nedeniyle vatandaşları güvenli bölgelera terk etmeme ve sel bölgelerindeki yolları kullanmama uyarısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kastamonu, Bartın, Sinop valilikleri ile yapılan değerlendirmeler neticesinde, bölgede etkili olan sağanak yağışların devam etmesi ve buna bağlı olarak taşkın ve heyelan riski nedeniyle vatandaşlarımızın bulundukları güvenli bölgeleri terk etmemeleri ve sel bölgelerindeki yolları kullanmamaları önem arz etmektedir. Sel bölgesinde arama kurtarma ekiplerimizce vatandaşlarımızı güvenli alanlara tahliye işlemleri devam etmektedir."

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