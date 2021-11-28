İçişleri Bakanlığı'ndan 'metruk bina' genelgesi

İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelindeki metruk binalarla ilgili bir genelge yayımladı.

81 ilin valiliğine gönderilen genelgeye göre; valilik ve belediyelerce metruk bina olduğu tespit edilen yapıların, tespit tarihinden sonra ikamet adresi olarak gösterilmesine müsaade edilemeyecek.

Genelgede yer verilen verilere göre; bugüne kadar tespiti yapılan 106 bin 792 metruk binanın yüzde 66,6’sı, yani 70 bin 546’sı yıkıldı. Yüzde 15,55’i, yani 16 bin 608’i rehabilite edildi ve güvenlik tedbiri alındı. Ülke genelindeki metruk binaların yüzde 81,61’ine, yani 87 bin 154’üne işlem yapıldı. Geriye kalan 19 bin 638 binanın ise yıkılma ve iyileştirme çalışmaları devam ediyor. (ANKA)