İçişleri Bakanlığı’ndan 'hurda araçların toplatılması' hakkında genelge

İçişleri Bakanlığı trafik güvenliğini ve kamu düzenini tehlikeye atan cadde, sokak ve meydanlardaki, hurda, atıl araçlarla ilgili 81 İl Valiliğine genelge gönderdi.

"Hurda/ Atıl Araçların Toplatılması" başlıklı genelgede, nüfus ve araç yoğunluğunun artmasına bağlı olarak park alanı ihtiyacının arttığı, bu durumun zaman zaman trafik güvenliğini/yoğunluğunu olumsuz etkilediği belirtildi.

Genelgede cadde, sokak, meydan gibi kamunun ortak kullanım alanlarına ya da özel mülkiyete konu yerlere uzun süreli bırakılan; terk edilmiş, hurda, atıl, buluntu, hasara uğramış, kullanılamaz hale gelmiş araçların, oluşturdukları görüntü ve çevre kirliliğinin yanı sıra patlama ve yanma riski de taşımaları nedeniyle kamu düzeni ve güvenliğini tehdit edici bir hal aldığı ifade edildi.

Genelgede alınacak önlemler şu şekilde sıralandı: