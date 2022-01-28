İzmir'de aylardır okula gitmeyen öğrencilerin tarikat medresesine gönderildiği ortaya çıktı!

İzmir Konak’ta bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Orta Öğretim Okulu öğrencilerinden sadece Emir Sultan Mahallesi’nde ikameti görünen 61 öğrencinin aylardır okula gitmediği ortaya çıktı. Mahalle Muhtarı Hüseyin Heptepe konuyu gerekli mercilere ilettiğini belirterek, bir an önce bu çocukların eğitime dönmesi için adım atılması çağrısında bulundu. Okula gitmeyen çocuklardan bazılarının tarikat kurslarına gittiği iddia edildi.

Ege'ye Bakış'tan Adem Sarıkaya'nın haberine göre, Emir Sultan Mahallesi'nde, zorunlu eğitim kapsamında Barbaros Hayrettin Paşa Orta Öğretim Okulu’na gitmesi gereken 7-15 yaş arası çocuklardan 61 öğrencinin aylardır okula gitmediği belirtildi. Konuyla ilgili gazeteye konuşan Mahalle Muhtarı Hüseyin Heptepe, bazı çocukların okul yerine Kuran kursu diye tabir edilen medreselere gittiğini söyledi.

'Çoğunluğu maddi yetersizlikten dolayı çocuklarını okula gönderemediklerini söyledi'

Heptepe, "Yaklaşık 3 ay önce Barbaros Hayrettin Paşa Ortaöğretim Okulu Müdürü Hakan Bey muhtarlığımıza geldi. Devamsızlık yapan öğrencilerin raporlarını muhtarlar vasıtasıyla seçmene tebliğ edelim dedi. O raporları aldık. Okulda okuyan 550 öğrenciden 61 öğrencinin gitmediklerini öğrendik. Diğer mahallelerde de benzer durumların olduğunu gördük. Okula gitmeyen öğrencilerin ailelerine, ben ve azalarımla beraber tek tek gitmeye başladık. Gerekçelerini araştırdık. Çoğunluğu maddi yetersizlikten dolayı çocuklarını okula gönderemediklerini söyledi. Bu öğrencilerin bazılarının medreselere gönderildiği bilgisini aldık. İzmir Büyükşehir Daire Başkanlığından bu çocukları okula geri kazandırabilmek için maddi ve kıyafet yardımı talebinde bulunduk" dedi.

Yardımların yetersiz ve devamlılığının olamayacağını söyleyen Heptepe, "Biz sürdürelebilir eğitim istiyoruz. İl Milli Eğitim Bakanlığınca görevlendirilmiş rehber öğretmenlerin çocukların sorumluluğunu üstlenmesini ve durumu takip etmelerini istiyoruz. Nedenlerinin daha da dibine kadar araştırılmasını, çocukların tekrardan okula kazandırılmasını umut ediyoruz" açıklamasında bulundu.