İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile bayram genelgesi

İçişleri Bakanlığı, 81 ile 'bayram tedbirleri' konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, bayram tatili ile okullardaki ara tatilin denk gelmesi dolayısıyla kara yollarında yoğun trafik tedbirleri alınacak.

Tedbirler, ara tatilin başladığı 14 Nisan'da başlayacak ve bayramın son günü olan 24 Nisan’a kadar devam edecek.

Alınan tedbirler, genelgede şu ifadelerle sıralandı:

"Trafik güvenliğinin en üst düzeyde sağlanabilmesi amacıyla 13 helikopter ve 138 drone ile 2 bin 626 saat trafik denetimi gerçekleştirilecek.

Helikopterlerle yapılan denetimler özellikle; Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Sakarya, Yozgat, Adana, Ağrı, Balıkesir, Batman, Burdur, Diyarbakır, Isparta, Niğde, Osmaniye, Tekirdağ, Yalova ve Van illerinde yoğunlaşacak.

Emniyet kemeri kullanımı denetlenecek

Bayramda da da trafikte emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla araç içerisinde emniyet kemeri kullanımının önemi vurgulanacak.

Denetimlerde, sürücü ve yolculara bilgilendirme yapılarak işlemler en kısa sürede tamamlanacak. Sadece ihlal yapan taşıtların değil, çevirme ekiplerinin bulunduğu noktalarda diğer araç sürücüleri de durdurularak 'yüz yüze İletişim' kurulacak.

20 güzergâhtaki tedbirler üst seviyeye çıkarılacak

Son üç yılda bayram tatillerinde kazaların yoğun olarak meydana geldiği ilk 20 güzergâhtaki tedbirler, daha etkili ve yoğun şekilde planlanacak ve bu güzergâhlarda arada kontrolsüz alanlar bırakılmayacak şekilde birbirinin devamı niteliğinde ekipler görevlendirilecek.

Mevsimlik işçileri taşıyan araçların yolculuk saati belirlenecek

Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araçların 24.00-06.00 saatleri arasında şehirlerarası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek. Motorlu bisiklet ve motosiklet kullanıcıları üzerinde koruma başlığı ve gözlüğü, diğer araçlarda ise emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemleri kullanımına ilişkin farkındalığı arttırmak amacıyla eğitim ve denetim faaliyetleri bir arada yürütülecek.