İçişleri Bakanlığı’na atanan Ali Yerlikaya’dan ilk açıklama

İçişleri Bakanlığı’na atanan Ali Yerlikaya, ilk mesajında Erdoğan'a teşekkür etti.

Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı’na atanan eski İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Yerlikaya, mesajında şu ifadelere yer verdi:

''26 Ekim 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atandığım İstanbul’umuza 4 yıl 8 ay hizmet etme şerefine nail oldum. Bu akşam Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın yüksek tensipleriyle İçişleri Bakanı olarak atanmış bulunmaktayım. Sayın Cumhurbaşkanımıza tensip ve takdirleri için şükranlarımı arz ediyorum.”

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