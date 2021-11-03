İçişleri Bakanlığı ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, ülkesine dönen Suriyeli sayısının 469 bin olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bir basın açıklaması düzenlerken, gündeme ilişkin çeşitli bilgiler paylaştı.

Çataklı'nın açıklaması şöyle:

  • Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 469 bin 170, bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 726 bin 206 kişidir.
  • Milletimizi derinden üzen aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarında ekim ayında maalesef 18 kadın yaşamını yitirmiştir.
  • Uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Ekim ayında gerçekleştirilen 20 bin 83 operasyonda 26 bin 239 kişi gözaltına alınmış, bin 680 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda, 10 ton 143 kg esrar, 2 ton 624 kg eroin, 1 milyon 959 bin 97 adet captagon, 665 bin 569 adet sentetik ecza yakalanmıştır.

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