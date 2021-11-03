İçişleri Bakanlığı ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bir basın açıklaması düzenlerken, gündeme ilişkin çeşitli bilgiler paylaştı.
Çataklı'nın açıklaması şöyle:
- Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 469 bin 170, bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 726 bin 206 kişidir.
- Milletimizi derinden üzen aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarında ekim ayında maalesef 18 kadın yaşamını yitirmiştir.
- Uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Ekim ayında gerçekleştirilen 20 bin 83 operasyonda 26 bin 239 kişi gözaltına alınmış, bin 680 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda, 10 ton 143 kg esrar, 2 ton 624 kg eroin, 1 milyon 959 bin 97 adet captagon, 665 bin 569 adet sentetik ecza yakalanmıştır.