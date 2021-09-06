İçişleri Bakanlığı Sözcüsü: Afganistan'dan yeni bir göç akımı asla söz konusu değildir

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Türkiye, Afganistan'dan gelen göçmen sayısında son olaylar nedeniyle anormal bir artış, yeni bir göç akımı şu an için asla söz konusu değildir" dedi.

Çataklı, Karadenizdeki sel felaketi nedeniyle de hâlâ 15 yurttaşın kayıp olduğunu söyledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı'nın açıklamaları şöyle:

"Sel felaketinde 71’i Kastamonu’da, 10’u Sinop’ta, biri de Bartın’da olmak üzere toplam 82 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kastamonu’da 9 ve Sinop’ta 6 olmak üzere toplam 15 vatandaşımızda halen kayıptır. Arama çalışmaları devam etmektedir.

Türkiye, Afganistan'dan gelen göçmen sayısında son olaylar nedeniyle anormal bir artış, yeni bir göç akımı şu an için asla söz konusu değildir. Yeni bir artış iddiası rakamlarla teyit edilmemektedir. Bakanlığımız bütün birimlerince gelişmeler yakından takip edilmektedir.

İkinci konu ise Türkiye'nin sınırlarındaki aldığı güvenlik önlemleridir. Türkiye'nin maruz kaldığı baskı dünya ortalamasının zaten çok üstündedir. Geçen yıl da göçü engellediğimizi, bu kadar kaçak göçmeni yakaladığımızı görüyoruz. Doğu ve Güney sınırlarımızda 2019 yılında sınırda girişi engellenen yabancı sayısı 442 bin 800, 2020 yılında 505 bin 375, bu yıl ise yılın yarısı geçmesine rağmen 307 bin 850’dir. 2019 yılında 201 bin 437, 2020'de salgın koşullarına rağmen 50 bin 161 ve bu yıl halen 40 bin 98 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanmıştır.

Bazı mahfillerin iddia ettiği gibi Türkiye, bu akını talep ediyor, hoş karşılıyor veya buna ilişkin kasıtlı bir eylemsizlik ortaya koyuyor değildir. İran sınırında 135 kilometre devriye yolu ve güvenlik duvarı yapılmıştır.

Pek çok tedbiri hayata geçirdik. Türkiye'nin sınır güvenliği olmadığını iddia edenler, keşke bir sınır kapısına gidip oradaki işlemleri yerinde izleselerdi. 'Sınırlarımız kevgire döndü' gibi ölçüsüz ve mesnetsiz ifadeler, sınır güvenliğinden sorumlu askere, ona destek olan polise, jandarmaya ve devletin itibarına haksızlıktır. Türkiye sınırlarına hakimdir, her alanda yoğun çaba göstermekte ve başarılı sonuçlar elde etmektedir."