İçişleri Bakanlığı on binlerce kutu biber gazı aldı: İktidar seçime mi hazırlanıyor?

14 Mayıs seçimlerine günler kala tartışma yaratacak adımlar atılıyor. AKP’li Süleyman Soylu’nun yönetimindeki İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı, son iki aydır peş peşe biber gazı alımı ihaleleri düzenliyor. El tipinden sırta takılana, el bombası şeklindeki solüsyona kadar çeşit çeşit biber gazıyla Emniyet ve Jandarma’nın depoları dolduruluyor.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre Emniyet Genel Müdürlüğü’nün son iki ayda düzenlediği biber gazı ve sis bombası ihaleleri şu şekilde:

28 Şubat: 50 bin adet 100 mililitrelik biber gazı spreyi

30 Mart: 20 bin adet dumanla yayılan el tipi gaz bombası

30 Mart: 5 bin adet elle atılan sis bombası

3 Nisan: 5 bin adet 400 mililitrelik biber gazı spreyi

Jandarma Genel Komutanlığı’nın yaptığı alımlar da şöyle:

9 Mart: 100 adet sırta takılabilen biber gazı tüpü

14 Mart: 2 bin 400 kilogram biber gazı solüsyonu

Ayrıca savunma, güvenlik veya istihbarat alanlarıyla ilgili ya da gizlilik içinde yürütülmesi gereken ihaleler Kamu İhale Yasası’na tabi olmadığı için tüm bu ihalelerinin sonuç ilanları açıklanmıyor. Bu tür ihalelerin sadece ilanı yayımlanırken ihalelerin hangi şirkete ve kaç milyon liraya verildiği gizli tutuluyor.

Jandarma'ya seçim talimatı

Öte yandan, CHP Milletvekili Murat Bakan’ın Jandarma Genel Komutanlığı'nın tüm personeline seçim günü birliklerinde hazır beklemeleri talimatı verdiği açıklaması gündem oldu.

CHP’li Bakan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Jandarma Genel Komutanlığı tarafından tüm Jandarma personeline Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerine yönelik olarak gönderilen yazı ile bugüne kadar hiç bir seçimde uygulanmamış şekilde; tüm personelin seçimlerde görevli olup olmamasına bakılmaksızın ve bölge ayrımı yapılmaksızın oy kullandıktan sonra evlerine gitmemeleri, birliklerine dönerek ikinci bir emre kadar hazır olarak beklemeleri, birliklerinden ayrılmamaları ayrıca sandık başında görevli personelin de seçimin bitimine müteakip yine birliklerine dönmeleri ve hazır kıta olarak beklemeleri emredilmiştir.”