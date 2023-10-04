İçişleri Bakanlığı Ankara'daki saldırıyı gerçekleştiren ikinci kişinin kimliğini duyurdu

İçişleri Bakanlığı Pazar günü bakanlığın önündeki bombalı saldırıyı gerçekleştirenlerden ikinci kişinin kimliğinin belirlendiğini açıkladı.

Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı, Bakanlığın önündeki saldırıyı gerçekleştirenlerden ikincisinin PKK/KCK üyesi Özkan Şahin olduğunun belirlendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "01.10.2023 tarihinde Bakanlığımıza yönelik 2 terörist tarafından düzenlenen hain saldırı girişimi, kahraman polislerimizin anında karşılık vermeleri neticesinde engellenmiş ve teröristler etkisiz hale getirilmişti. Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin BTÖ (PKK/KCK) üyesi Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edilmişti. Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden diğerinin de BTÖ (PKK/KCK) üyesi Özkan Şahin olduğu tespit edilmiştir. Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir" denildi.

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