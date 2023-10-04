İçişleri Bakanlığı Ankara'daki saldırıyı gerçekleştiren ikinci kişinin kimliğini duyurdu

İçişleri Bakanlığı, Bakanlığın önündeki saldırıyı gerçekleştirenlerden ikincisinin PKK/KCK üyesi Özkan Şahin olduğunun belirlendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "01.10.2023 tarihinde Bakanlığımıza yönelik 2 terörist tarafından düzenlenen hain saldırı girişimi, kahraman polislerimizin anında karşılık vermeleri neticesinde engellenmiş ve teröristler etkisiz hale getirilmişti. Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin BTÖ (PKK/KCK) üyesi Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edilmişti. Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden diğerinin de BTÖ (PKK/KCK) üyesi Özkan Şahin olduğu tespit edilmiştir. Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir" denildi.