İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medyada 'hakaret' operasyonu başlattı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada 'hakaret' operasyonu başlattı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, son 1 ayda "sosyal medya üzerinden halkın dini, milli, manevi değerlerine, devlet büyüklerine hakaret eden, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği" iddiasıyla 79 kişi hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

Son 4 gün içinde “Dini Değerleri Alenen Aşağılama” suçundan sekiz hesap hakkında inceleme başlatıldığını bildiren Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden son 1 ayda 60 milyon 338 bin 566 hesaptan 1 milyar 432 milyon 556 bin 601 paylaşım yapıldığının tespit edildiğini, paylaşım yapan hesapların yüzde 27,86’sının bilgisayarlar tarafından yönetilen BOT hesaplar olduğunun belirlendiğini duyurdu. Açıklamada, paylaşımların yüzde 41’inin olumsuz ve spekülatif olduğunun tespit edildiği söylendi.

Yerlikaya, "Sosyal medya üzerinden halkımızı ayrıştırmaya, dini, milli ve manevi değerlerimizle, devlet büyüklerimize hakaret edenlere göz yummadık, yummayacağız! Sosyal medya hesapları üzerinden hesap yapanların hesaplarını bozacağız" ifadelerini kullandı.