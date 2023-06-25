İçişleri Bakanı Yerlikaya: 2023 yılında 46 bin 633 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2023 yılının başından 22 Haziran tarihine kadar 46 bin 633 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini açıkladı.

Yerlikaya, 17 bin 964 yabancının da sınır dışı işlemlerinin sürdürüldüğünü bildirdi.

Konuya dair sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. 2023 yılında (01 Ocak-22 Haziran 2023) 46 bin 633 düzensiz göçmen sınır dışı edildi; 17 bin 964 yabancının sınır dışı işlemleri sürüyor, 16-22 Haziran tarihleri arasında; 3 bin 192 düzensiz göçmen yakalandı, 1831 düzensiz göçmen sınır dışı edildi."