İçişleri Bakanı 'Kudüs Valisi' olmak istiyormuş: 'Geçmişte olduğu gibi yine oralar bizim olacak'

Algoritmaya müdahale edin: Tek bir işlemle soL Haber’i Google’da ‘tercih edilen kaynak’ olarak seçin, aramalarınızda soL öne çıksın.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bizim hiçbir ülkenin egemenliğinde, topraklarında gözümüz yok" sözlerinin üzerinden birkaç hafta geçmişken, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

Çiftçi, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen AKP Çorum İl Başkanlığı Danışma Toplantısı'nda konuşma yaptı. Göreve geldiğinden bu yana gerici adımları ve açıklamalarıyla gündem olan Bakan, "Kudüs Valisi" olmak istediğini söyledi. İçişleri Bakanı daha da ileri giderek "Geçmişte olduğu gibi yine oralar bizim olacak. Yine bizim hükümet tasarrufumuz altına girecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi şöyle konuştu:

"Daha yolumuz uzun, inşallah göklerde Kızıl Elma'yı da göreceğiz. Şam'ın, Halep'in, Karabağ'ın özgürlüğünü gördüğümüz gibi inşallah bir gün Kudüs'ün de özgürlüğünü göreceğiz. Benim valiyken Cenabıhak'tan bir niyazım vardı. Malum, burada 5 sene valilik yaptıktan sonra Erzurum'a tayin oldum. 2,5 sene de orada görev yaptım. Niyazım şuydu, Rabb'im bir gün bana bir gün de olsa Kudüs Valiliğini nasip et. İnanıyorum ki Cenabıhak o günleri bizlere gösterecek, mutlaka gösterecek. Buna bütün kalbimle inandım ve inanmaya da devam ediyorum. Geçmişte olduğu gibi yine oralar bizim olacak. Yine bizim hükümet tasarrufumuz altına inşallah girecek. Çünkü başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir küresel lider var. Çok güzel bir lider var."

Erdoğan'a övdü, 'kahraman' ilan etti

AKP'ye ve Erdoğan'a da övgüler düzen Çiftçi, "Artık kendi SİHA'sını üreten, kendi savaş gemisini yapan ve kendi uydusunu uzaya gönderen bir Türkiye var. Bölgesel ve küresel anlamda sözü dinlenen, mazlumların sesine ses veren, umudu olan bir Türkiye var. İşte bunun adı Türkiye Yüzyılı'dır. Bu vizyonun lideri muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

Erdoğan'ı "kahraman" ilan eden Bakan Çiftçi, AKP'li Cumhurbaşkanı için "Ayasofya'nın zincirlerini kıran" sıfatını kullandı.

'Türkiye'de devlet aklının programı Yeni Osmanlıcılık'

Bakan Çiftçi'nin bu söylemleri yalnızca bölgedeki yayılmacı dış politika anlayışını göstermiyor, aynı zamanda "iç cepheyi tahkim" bahanesiyle açlığa sürüklenen milyonlara yönelik dinci-gerici bir siyasi altyapıyı güçlendirme çabası taşıyor. Bu sözlerin İsrail'le ticari ilişkiler tam gaz sürerken söylenmiş olması ise ayrı bir tartışma.

Konunun diğer boyutu da CHP'ye "mutlak butlan" kararı sonrası gündem olan "devlet aklı" konusundaki tartışmalara ilişkin bir yorumu akıllara getirmesi.

Geçtiğimiz günlerde soL TV'de yayınlanan Komünist Bakış programında o dikkat çeken değerlendirme ve hatırlatmayı yapan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, şu anda düzenin "Biz bu ülkeyi dünya sahnesinde ayakta tutuyoruz" diye gündeme getirdiği projenin adının "Yeni Osmanlıcılık" olduğunu ifade etmişti. Okuyan şunları söylemişti: