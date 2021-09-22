İçişleri Bakan Yardımcısı: Meral Hanım'ın sırtını sıvazladığı kişi Bylock kullanıcısı eski bir polis

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Çatalca'da esnaf ziyareti yaptığı sırada yanına gelen bir kişi, 1999 yılında açtırdığı Bank Asya hesabından dolayı ihraç edildiğini söyledi. Söz konusu kişi Akşener'den KHK'lıların sorunlarını dile getirmesini istedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy konuyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaparak, "Meral Hanım'ın sırtını sıvazladığı kişi, 'FETÖ'nün haberleşme aracı Bylock kullanıcılığından ihraç edilmiş eski bir polis memurudur. Bank Asya ile ilgili hiçbir kaydı yoktur" diye yazdı.