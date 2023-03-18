İç çamaşırı giydirilen cansız mankenlere tekmeli saldırı: 'Müslümansınız, bunları nasıl koyarsınız'

İstanbul Fatih'te iç giyim mağazasının önündeki cansız mankenler saldırıya uğradı. Tekmeleyerek mankenleri yere düşüren gerici saldırgan, "Bunlar kadın bedenini teşhir ediyor" diye bağırarak uzaklaştı.

DHA'ya konuşan işyeri sahibi Melis Alptekin, "Bir anda mankenler yere düşmeye başladı. Rüzgar olduğu için önce rüzgardan zannettim ama sonra yukarı çıktım. Bir adam mankenleri tekmeliyordu. Sonra sinirli bir şekilde 'Buranın sahibi kim' diye bağırmaya başladı. Sonrasında 'Siz Müslümansınız, bunlar kadın bedenini teşhir ediyor. Siz nasıl bunları buraya koyarsınız' diye bağırmaya başladı. Çevredekilerin müdahalesi ile uzaklaştırıldı. Çok korktum titremeye başladım. Neye uğradığımı şaşırdım" dedi.

'Mankenleri yine çıkardım, onların zihniyetinden korkmuyoruz'

Saldırganın bir gün sonra yeniden dükkana geldiğini aktaran Alptekin, "Diğer çalışanlarımız görmüş, gelip kapının önünü kontrol etmiş. Ben o sırada olmadığım için mankenler kapının önünde yoktu, mankenleri göremeyince gitmiş. Ben geldim, mankenlerimi yine çıkardım. Hatta daha güzel giydirdim. Çünkü biz onların zihniyetinden korkmuyoruz artık. Şikayetçi olmadım. Çünkü şikayetçi olsam bile ne yapılabilir diye düşündüm" dedi.