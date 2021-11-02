İbrahim Kalın'dan TÜGVA yorumu: Kuruma karşı saldırı

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucusu olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) ait olduğu öne sürülen bazı ‘kadrolaşma listeleri’ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, söz konusu iddiaların kuruma karşı bir ‘saldırı’ olduğunu savundu. Kalın, “Arkadaşlarımız son derece şeffaf, kanunlara, kurallara bağlı bir şekilde çalışmalarını yürütüyorlar. Bunlardan rahatsız olanlar gitsinler kendi meseleleriyle uğraşsınlar” dedi.

AA'nın aktardığına göre, Kalın, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Türkiye Gençlik Vakfı

(TÜGVA) Diplomasi Akademisi programı kapsamında Avrupa ülkelerinden gelen genç akademisyenlerle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, son dönemde TÜGVA'ya yönelik iddiaları ‘saldırı’ olarak nitelendiren Kalın, şunları söyledi:

"Arkadaşlarımız son derece şeffaf, kanunlara, kurallara bağlı bir şekilde çalışmalarını yürütüyorlar, gençliğimize çok güzel hizmetler sunuyorlar. Bunlardan rahatsız olanlar gitsinler kendi meseleleriyle uğraşsınlar. Arkadaşlarımızın yaptığı güzel çalışmaların farkındayız, devamını diliyoruz."