İbrahim Kalın'dan 'İmralı ile görüşme' iddiasına yanıt

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, iktidarın Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya heyet gönderdiğine ilişkin iddialara yanıt verdi.

DHA'nın haberine göre Kalın, "'İmralı ile görüşme oldu' iddiası dün ortaya atıldı, bunun açık ve net olarak yalan olduğunu ifade etmek isterim. Bunlar belli çevrelerin kendilerine siyasi prim elde etmek için ortaya attığı iddialardır. Buradan bir netice almaları mümkün değil böyle bir görüşme söz konusu olmamıştır" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Yeni Yaşam gazetesi, gazeteci Amed Dicle'nin AKP iktidarının seçimler öncesinde İmralı'ya bir heyet gönderdiği ancak istediği sonucu alamadığı iddiasını haberleştirmişti.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da bu haberi dün Twitter hesabından alıntılayarak "Erdoğan, İmralı'ya heyet gönderip ne istemiş olabilir sizce? İstediğini alamayınca yine hepimizi 'terörle' iş birliği yapmakla suçlamaya başladı anlaşılan. Bu ikiyüzlülüğün takdirini size bırakıyorum" demişti.