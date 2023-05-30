İbrahim Kalın'dan açıklama: Mehmet Şimşek kabinede yer alacak mı?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber’de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kalın, yeni kabineyle ve Mehmet Şimşek’in kabinede yer alıp almayacağıyla ilgili soruları da yanıtladı.

Erdoğan'ın programlarının başladığına dikkati çeken Kalın, "Cumhurbaşkanı'mızın bugünden itibaren yoğun mesaisi başladı. Uluslararası tebrik telefonları geliyor. Bugün birçok devlet başkanıyla, liderle görüşecek. Yarın başka programları olacak. Bu akşam Biden ile bir telefon görüşmesi var. Putin ile planlanıyor. Sadece onunla değil, Almanya, Fransa, İsrail, Yunanistan, İspanya, NATO Genel Sekreteri, Hollanda, Ukrayna... Bunların hepsi bugün telefon görüşmesi için planlanıyor" dedi.

'Mehmet Bey ekonomi politikalarımıza katkı vermeye devam edecek'

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in görev alıp almamasına ilişkin Kalın, "Bundan sonra da vermeye devam edecek. Bunun şekli ne olur, kabineye girer, giremez onu bilemiyorum. Cumhurbaşkanı'mızla da biliyorsunuz bir görüşmesi oldu. Ben de kendisiyle birkaç defa telefonda görüştüm" dedi. Kalın şunları söyledi:

"Kendisi zaten bu sürece makamdan, pozisyondan bağımsız olarak her zaman destek vermeye devam edeceğini ifade etti. Onun şekli önümüzdeki günlerde netleşir. Ama Mehmet Bey bize bu alanlarda katkı vermeye elbette devam edecek. Geçmişte Cumhurbaşkanı'mızla birlikte çalışmış, kıymetli bir arkadaşımız. Kendisinin uluslararası piyasalarda da iyi bir itibarı var. Ekonomi çevrelerinde bilinen birisi. Çok da güzel katkı verdi. Önümüzdeki günlerde de kabinede olur olmaz ama Mehmet Bey bizim ekonomi politikalarımıza katkı vermeye devam edecektir."

'ABD'nin yapması gereken...'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Türkiye'de 5 yıllık netleşen bir iktidar var. Nasıl bir Türkiye-ABD ilişkileri bekliyorsunuz?" sorusuna karşılık, "Türkiye'nin milli çıkarlarını gözeten bir perspektifle, sadece ABD ile değil, dünyanın bütün ülkeleriyle iyi ilişki içerisinde olmak için çaba sarf etmeyi sürdüreceklerini" söyledi.

Türkiye-ABD ilişkilerini zehirleyen iki temel konu bulunduğunu dile getiren Kalın, "Birincisi Obama döneminde başlayan PYD ve YPG, dolayısıyla PKK'ya verilen destek. İkincisi de FETÖ meselesidir. Bugüne kadar Amerikan yönetiminin FETÖ teröristleri konusunda hiçbir adım atmamasıdır" dedi.

'İnanılmaz bir hava kuvvetine ulaştık'

"ABD Başkanı Joe Biden'den F-16 ve F-35'ler konusunda kısa vadede bir şey bekliyor musunuz?" sorusuna Kalın, "Amerika bizim ilişki kurduğumuz aktörlerden bir tanesidir. Elbette ki önemli bir aktördür. Ama bazılarının zannettiği gibi biz, dünyayı Amerika perspektifinden görmüyoruz. Kendi ülkemizi Washington üzerinden okumuyoruz. Oradaki analistler üzerinden kendimizi anlamaya ya da anlamlandırmaya çalışmıyoruz" cevabını verdi.

Türkiye'nin F-16 programının ilerlemesini istediğini belirten Kalın, "İlerlemezse bu dünyanın sonu değildir Türkiye için. Bizim, bu konu üzerinden kimseyle kavga etmek gibi bir niyetimiz yok. Bizi adeta esir almalarına müsaade etmeyiz. Başka alternatifler gündeme gelir. Biz, 10 yıl önce hiç konuşulmayan, hayal dahi edilemeyen inanılmaz bir hava kuvvetine ulaştık SİHA'lar üzerinden. Modern hava savaş tarihinin seyrini değiştiren büyük hamleler atıldı" dedi.

Suriye ile ilişkiler: Kısa vadede bir görüşme planlanmıyor

"Seçimler de bittiğine göre, Suriye ile liderler arasında ikili zirve ne zaman mümkün?" sorusuna Kalın, "Şu anda hemen planlanmış böyle bir zirve, tarih yok. İlgili bakan arkadaşlarımız, İstihbarat Başkanı'mız bu dosyaları olgunlaştıracaklar, bir noktaya getirecekler. Ondan sonra bir noktada böyle bir görüşme söz konusu olabilir. İhtimal dışı değil. Ama hemen önümüzdeki kısa vadede böyle bir görüşme planlanmıyor" yanıtını verdi.

İbrahim Kalın, "Suriyelilerin ülkelerine dönüşünün, Türkiye'ye yeni bir güvenlik meselesine dönüşmeden gerçekleştirilmesi gerektiğini" belirterek, ilk aşamada 1-1,5 milyon Suriyelinin dönüşü için plan yapıldığını aktardı. (AA)