İbrahim Kalın da montajı kabul etti: 'Videonun kendisi kurgu ama...'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Habertürk televizyonunda Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

Sözcü Kalın, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. "1,5 aydır PKK kadrolarının ardı ardına sayın Kılıçdaroğlu'nun destek açıklamalarını biliyoruz" diyen Kalın şu açıklamaları yaptı:

"Cumhurbaşkanımız Sivas mitinginde bir açıklama yaptı. 'Bir grup kıvrak zekalı gencin hazırladığı kısa bir video. Bunun bir araya getirildiği unsurlar gerçek. Videonun kendisi bir kurgu fakat asıl mesele bu açıklamaları PKK kadroları yaptı mı, yapmadı mı? Sormamız gereken asıl soru bu.

1,5 aydır PKK kadrolarının ardı ardına sayın Kılıçdaroğlu'nun destek açıklamalarını biliyoruz. Bir terör örgütü sizinle ilgili lehte açıklamalar yaptı. Doğal olarak rahatsız olursunuz. Doğal olarak 'siz kimsiniz' dersiniz. 1. turda bunlarla ilgili bir şey duyduk mu biz? Sayın Kılıçdaroğlu'nun bundan rahatsızlık duyduğunu düşünüyorum ama bu konuda sessiz kalındı. Bunu birinci turda ifade etmesi gerekirdi ama şimdi ediyor.

O zaman HDP ile konuşsun bunu. Kamuoyunda böyle bir tablo var. İnsanlar da haklı olarak 'Bunların temsilcileri nasıl oluyor da bir adayla ilgili açıklama yapıyorlar, 28 Mayıs'ta zafer halayları çekeceğiz' diyorlar."

Oğan'a teşekkür

Sinan Oğan'ın, Erdoğan'a yaptığı destek açıklamasıyla ilgili olarak ise Kalın, "Sinan Bey'e Cumhurbaşkanımıza desteği için teşekkür ediyorum. Pazartesi günü Cumhurbaşkanımıza destek açıklaması yaptı. Bundan dolayı memnuniyetimizi ifade ediyorum. Birey olarak da kendisinin Türkiye'nin geleceği için önemli bir karar verdiği kanaatindeyim" dedi.

Oğan'a linç başlatıldığını ifade eden Kalın "Bir siyasi aktör tercihin şu yönde, bu yönde yapabilir. Analiz edersiniz, katılırsınız, katılmazsınız. Ama bu linç kültürü çok acı bir şey. ATA İttifakı paydaşlarından sayın Ümit Özdağ farklı bir tercihte bulunabilir, saygı duyulması gerekir" şeklinde konuştu.

'Meral Hanım belki de haklıydı'

Sözcü Kalın, "Meral Hanım belki de haklıydı. İtiraz etmişti Kemal Bey'in adaylığına. PKK'nın bu kadar açık vermesi. FETÖ'nün kaset kumpası. Sayın İnce'ye yapılanlar reva mı? Adamcağız hastaneye yattı. Kendisi giderken '45 gündür bana yapılan kaset kumpas saldırılarını kenarda durup alkışlayan siyasetçiler' demişti. Herhalde bizi kast etmiyordu. Ruhen, manen yaşadığı yıpranmayı düşünebiliyor musunuz? Oradan medet umdular. Muhalefetin ekonomik vaatleri demek ki hiçbir karşılık bulmadı. Burada da Cumhur İttifakı'nın propagandası çok etkili oldu vs. PKK'nın yıllardır oynadığı oyun var. Kendi örgüt gündemini Kürtlerin talebi diye dayatır. Bazı aydınlarımız maalesef bunu gerçekmiş gibi satın alır" diye konuştu.