İbrahim Kalın Beyaz Saray'da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ABD'nin başkenti Washington'da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede "Türkiye ve ABD’nin Afganistan konusunda yakın temasının devam edeceği" ifade edildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise "Sullivan'ın görüşmede Afganistan'daki ortak çalışmadan ötürü takdirini dile getirdiği" kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sullivan ile Kalın'ın Beyaz Saray'daki görüşmesinde "ikili ilişkiler, Covid-19 ve küresel iklim değişikliğinin yanı sıra Afganistan, Suriye, Irak, Libya, Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve diğer bölgesel gelişmeler"in ele alındığı ifade edildi.

Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Afganistan'da oluşabilecek yeni insani krizlerin önlenmesi ve ülkeye insani yardımların biran önce ulaşması için uluslararası işbirliğinin elzem olduğu vurgulandı. Türkiye ve ABD’nin Afganistan konusunda yakın temasının devam edeceği ifade edildi.

NATO müttefikleri arasındaki dayanışmanın önemine vurgu yapılan görüşmede, müttefikler arasındaki sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi gerektiği dile getirildi.

Görüşmede ayrıca Karabağ zaferi sonrasında Kafkaslar’daki son durum değerlendirildi. Bölgesel barış ve istikrar için çok yönlü çabaların devam etmesinin önemi vurgulandı

Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik öneminin altının çizildiği görüşmede, ekonomik işbirliğini arttırmak için atılması gereken adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

İki ülke ticaret hacminin hedeflenen 100 milyar dolara ulaşması için gerekli mekanizmaların harekete geçirilmesi ve karşılıklı üst düzey ziyaretlerin arttırılması üzerinde duruldu."

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada "Sullivan, Afganistan'daki ortak çalışmamızdan ötürü takdirini dile getirdi ve bu ülkede ihtiyaç sahibi Afganlara insani yardımın ulaştırılmasının sağlanması da dahil işbirliğinin devam etmesi gerektiğinin altını çizdi" ifadesi yer aldı.

İkilinin "COVID-19 salgını ve iklim değişikliği tehdidi de dahil olmak üzere küresel zorlukları ele almak için ortak çabaları" ele aldıkları belirtilen açıklamada "Ortadoğu ve Güney Kafkasya'daki gelişmelerin yanı sıra Doğu Akdeniz'de istikrarı korumanın önemi hakkında görüş alışverişinde bulundular. ABD-Türkiye ikili ilişkilerini geliştirmek için devam eden diyaloğun önemi üzerinde anlaştılar" denildi.