İBB'yi hedef alan AKP, İstanbul yerine Edirne'ye talip oldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı öncesinde AKP'nin İstanbul İl Başkanlığı ilginç bir propaganda çalışmasına imza attı.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan propaganda afişinde Erdoğan'ın resmi ve imzasıyla birlikte "İstanbul Tamam, İstanbul hazır inancımız tam!" ifadeleri yer aldı. İlginç olansa afişteki cami fotoğrafının Edirne'deki Selimiye Camii olmasıydı.

AKP'nin bu ilginç sosyal medya çalışması, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 500'ün üzerinde personelin "terörle iltisaklı olduğu" iddiasıyla özel teftiş başlatıldığını sosyal medyadan duyurmasıyla eş zamanlı olarak yapıldı.

Mimar Sinan'ın tasarımını üstlendiği Selimiye Camii 2011'de UNESCO Dünya Mirası olarak tescillenmişti.