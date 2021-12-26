İBB'den bakanlığa ilk yanıt: Siyasi polemik yerine belge paylaşın

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) hedef alan sözlerinin ardından İçişleri Bakanlığı İBB çalışanları hakkında "özel teftiş" başlattığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı "özel teftiş"e ilişkin İBB'den ilk yanıt geldi.

İBB'den yapılan açıklamada; İçişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin 16 Aralık 2021 tarihinde yapılan yazıyı yanıtsız bıraktığı belirtilerek bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamayla da 86 bin İBB çalışanını zan altında bıraktığı kaydedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyadan şunları paylaştı:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sosyal medyadan idare edilemez. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili 16 Aralık 2021 tarihli resmî yazımıza bilgi vermediği gibi bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamayla 86 bin İBB çalışanımızı zan altında bırakmıştır.

“Terör bağlantılı” kişiler ortada gezip, kamu kurumlarında iş buluyorsa bu sorun İBB’nin değil, güvenlikten sorumlu İçişleri Bakanlığı’nındır. Devletin en önemli bakanlıkları, siyasi polemik yerine, elindeki bilgi ve belgeleri devletimizin kurumu İBB ile paylaşmalıdır.

31 Mart seçimleri öncesi ve sonrasında başlayan ve hala devam eden hukuksuz ve devlet ciddiyeti ile örtüşmeyen bu hamleleri kamuoyu takdirine sunarız. Elbet Türkiye Cumhuriyeti hak ettiği şekilde idare edilecektir çünkü bu kudret milletimizde fazlasıyla mevcuttur.

İBB ve 86 bin çalışanı sonuna kadar hukuk önünde haklarını arayacaktır."