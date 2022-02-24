İBB’ye bağlı şantiyede işçiler işten çıkartıldı: ‘İnsan onuruna yakışır bir ücret istiyoruz...’

Düşük ücretler ve kötü çalışma koşulları nedeniyle eylem yapan işçiler CHP İstanbul il binası önünde toplandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Yenikapı şantiyesi Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'de çalışan işçilerden üçü işten çıkartıldı.

Durumu protesto eden ve arkadaşlarına destek olmak için bir araya gelen işçiler "İşçiyiz haklıyız kazanacağız” ve “Direne direne kazanacağız” sloganları eşliğinde CHP İstanbul il binası önünde buluşarak eylem yaptı.

soL’un edindiği bilgilere göre, DİSK’in örgütlenme sürecinin devam ettiği işyerinde daha önce imza toplanması sonucunda Yenikapı şantiyesinde bir basın açıklaması yapıldı. Yöneticinin basın açıklamasına izin vermemesi üzerine ortaya çıkan gerilim sonucunda ise 3 sendikalı işçi işten çıkartıldı.

Uzun süredir hak gasplarının olduğu konuşulan ve çok düşük ücretlerle çalıştırılan işçilerin olduğu İBB’ye bağlı şantiyede şu an 3 bine yakın işçinin çalıştığı öğrenildi. İşçilerin 6 aylık sözleşmelerle işe alındığı, sözleşmelerin uzatıldığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Toplu sözleşmeleri bulunmayan işçilerin çok düşük ücretlerle birlikte kötü koşullarda da çalıştırıldığının bilindiği şantiyede, eyleme katılan işçilerin sayısının da arttığı öğrenilirken, işçilerin herhangi bir muhatap bulamadığı not ediliyor.

Ek olarak, işçilerin sonuç alamazsa İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde toplanma kararı alabileceği de konuşulanlar arasında.

Öte yandan son gelen bilgilere göre işçiler CHP İstanbul il binasına girmiş durumda.

'39 şantiyede imza kampanyası başlattık...'

Sürece ve yaşanılanlara ilişkin soL’a konuşan işten atılan işçi Hakan Çolakoğlu şunları ifade etti:

“Ağaç A.Ş.’de işçi sıfatıyla çalışıyorum. Bugünden itibaren iş akdim feshedildi. Bu süreçte yaptığımız, hakkımızı ve alın terimizi aradık. Bunun için de şantiyemizde ve 39 şantiyede sefalet ücretine karşı imza kampanyası başlattık. Biz bu süreçte Ağaç A.Ş. yönetiminden şunu bekledik. İnsan onuruna yakışır bir şekilde geçinebileceğimiz bir ücret talep ettik. Bizi bu hususta pek de kaale almadılar. Bu süreç boyunca işçi arkadaşlarımızın hakkını savunduk. Hem destekleyerek hem de imza atarak...”

'İşçinin bir korkusu yok, biz alınterimizin karşılığını istiyoruz'

“Amacımız, geçinebilmek için ücret talebinde bulunmaktı" diye konuşan işçi şöyle devam etti:

"Bunlar kabul olur olmaz, onların bileceği işti. Ancak biz yine saygı duyardık. Bizi bilgilendirdikleri taktirde işimizin başında da olabilirdik. İşçinin bu süreçte hiçbir şeyden korkusu yoktur. Biz ekmeğimizin, alınterimizin peşindeyiz ve anayasal hakkımızı kullandık. İşçi arkadaşlarımızla bir emek sarf ediyoruz ve emeğimizin karşılığını istiyoruz. İştirak şirketlerinin içinde en ağır işi biz yapıyoruz. En çok yorulan bizleriz. Alınterimizi istiyoruz”.

'CHP'nin asli üyelerini de işten çıkartıyorlar...'

“Bazı arkadaşlarımız CHP’nin asli üyesidir. Onları da bu süreçte işten çıkarıyorlar. Buna pek anlam veremiyorum. Ağaç A.Ş. yönetimi gerçekten uygunsuz tavırlar sergilemiştir. Mobbing uyguluyorlar. 29 şantiyeyi himayesinde tutan bir şirket. Buradaki yöneticiler bazı arkadaşlarımıza mobbing uyguladılar. Bu sürece son olarak bizler de dahil olmuş durumdayız”.

'İlk başta 130 işçiyi attılar; aralarında engelli ve sakat işçi de var...'

Öte yandan CHP İstanbul il binası önünde bir konuşma yapan DİSK Birleşik Tarım Orman Sendikası (BTO-SEN) Genel Başkan Danışmanı Şeref Özcan'ın yaptığı konuşma şu şekilde:

“Arkadaşlarımız üzerinde baskı uygulandı. İlk başta 130 işçiyi sebepsiz attılar. Engelli, sakat işçiyi işten attılar. Hiçbirisi ses çıkarmadı. Şimdi biz kurbanlık koyun gibi bekleyeceğiz ve ne zaman bizim başımız da o satırın altına yatacak diye... Ya da buna çözüm bulacağız. Buraya gelmemizin amacı eylem yapmak, CHP’yi protesto etmek ya da basın açıklaması yapmak değil. Biliyoruz ki buradaki arkadaşlarımızın çoğu CHP’li, CHP gönüllüsü, emektarı. İstanbul’u CHP’ye kazandıranların önemli bir kısmı da burada...”

'CHP'liler hakarete uğruyor; İYİP'e verdik, AKP'li mühendislere devrettik derseniz kendi yolumuzu çizelim...'

“Diyoruz ki gelin bizle konuşun. Neden CHP’liler hakarete uğruyor, Alevilere küfrediliyor? Niçin hırsızlar korunuyor, tacizciler korunuyor? Gece gündüz çalışan, İmamoğlu gelecek diye yolunu gözleyen işçiler işten atılıyor? Bunun yanıtını bekliyoruz. Ne zaman bu yanıtı bize verirler, derler ki aslında bir ittifak yok. Biz orayı İYİP'e verdik, İYİP içinde AKP’li mühendislere devrettik, bizle ilgisi yok. Başınıza ne gelirse katlanın derler, o zaman biz de yolumuzu çizeriz”.

'Direnen işçi İBB işçisiyse ona destek yok mu?

“Ancak burada CHP yönetimi buradaki emekçi arkadaşlara açıklama yapana kadar burada oturup bekleyeceğiz. Ne kadar dayanacaklar? Dün Migros işçisine CHP vekilleri gitti. Buraya ne zaman gelecekler? İl başkanı gerektiğinde direnen işçilerin yanına gidiyor. Direnen işçi İBB işçisiyse ona destek yok mu? Asgari ücretli bu işçi açıklama yapana kadar burada bekleyecek. CHP yönetiminden açıklama bekliyoruz”.