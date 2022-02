Bakırköy Belediyesi'nde işten çıkarmaları protesto eden işçilere polis barikatı

Bakırköy Belediyesi'nde 10’u greve katılan toplamda 18 işçi işten atıldı. Türk İş’e bağlı Belediye İş-Sendikası Belediye önünde yaptığı açıklamayla işten atmalara tepki gösterdi. Polis Bakırköy Özgürlük Meydanında toplanıp belediye binası önünde açıklama yapmak isteyen Belediye İş- Sendikası üyelerine barikat kurdu, işçilerin kararlı tutumu karşısında barikat açıldı.

Açıklamaya Türk-İş'e bağlı sendikalar, Deriteks, Liman-İş, DİSK/Gıda-İş, Tüm-Bel-Sen, siyasi parti temsilcileri ve demokratik kitle örgütleri de destek verdi.

25 Ekim 2021 tarihinde 2020-2022 yıllarını kapsayan Toplu İş Sözleşmesinin imzalanması talebiyle Bakırköy Belediye işçileri greve çıkmıştı. 100 gün süren grevin ardından sözleşme imzalanmış işçiler iş başı yapmıştı. Sözleşmenin imzalanmasının üzerinden 1 ay bile geçmeden Bakırköy Belediyesi'nde 10’u greve katılan toplamda 18 işçi işten atıldı, kadrolu 85 işçinin görev yeri değiştirildi.

Evrensel'in haberine göre Bakırköy Belediye binası önünde açıklama yapan Belediye İş-Sendikası 2’Nolu Şube Başkanı Savaş Doğan Bakırköy Belediyesi’nde akıl ve mantık dışı bir yönetim anlayışının hâkim olduğunu belirterek, "Bu anlayış, Bakırköy Belediyesi’nde sorunları çözmeye, hizmet üretmeye odaklı bir yönetim anlayışı değil, aksine sorun yaratmaya, suni krizlerle ayakta kalmaya yönelik bir anlayış. Bu anlayış, işçiye, emekçiye emeğinin karşılığını vermeye değil, aksine onları maddi ve manevi olarak cezalandıran, emek ve emekçi düşmanı bir anlayış. Bu anlayış halka hizmet etmek, emekçiye hakkını vermek yerine, yapay krizlerden beslenen bir anlayış” dedi.

'Başkan arkadaşlarımıza 'sizden intikam alacağım' diyor'

Belediye İş-Sendikasının yapıcı ve iyi niyet içerisinde olduğunu söyleyen Doğan, "Belediye yönetimi, geçen hafta içi belediye şirketinde çalışan 8 arkadaşı işten attı. Ardından Bakırköy’e hizmet etmiş, emekliliğine 9 yıl, 7 yıl, 5 yıl kalan 10 işçi arkadaşımız daha 21 Şubat 2022’de haksız hukuksuz bir şekilde işten atıldı. Toplamda, 18 arkadaşımız bu kara kışta, hiçbir neden yokken işsiz, aşsız ve ekmeksiz bırakıldı. Sayın başkan vicdansız, inada ve intikama dayalı icraatıyla açıkça işçi ve emekçi düşmanlığı yapıyor. İşçilerin yerleri değiştiriliyor, emekçi arkadaşlarımız her gün baskıyla tehditle çalıştırılıyor. İşçi arkadaşlarımıza “sizlerden intikam alacağım” diyor. Sen neyin intikamını almaya çalışıyorsun. 100 gün boyunca emekçilere karda kışta çektirdiğin yetmedi mi?” diye konuştu.

'Bu tutuşturduğunuz alev sizi de yakar'

Doğan, “Söylemde emek, emekçi ve demokrasiyi ağzından eksik etmeyenlerin gerçek yüzüdür, icraatıdır. Ben yaptım oldu mantığıyla yapılan, nasıl olsa kendi cebimden değil, belediyenin kasasından veriyorum, tazminatını veririm gönderirim anlayışıyla yapılan, emeğe ve emekçiye saygı duymayan bir anlayışın ürünüdür. Bu hak mıdır? Bu adalet midir? İktidara yürüdüğünü söyleyen bir partinin belediyesinde, emek ve emekçiye verilen değer bu mudur? 4 bin 200 TL maaş alan şirket işçisinden ne istediniz? Bakırköy’e hizmet eden tek geliri belediyeden aldığı maaş olan insanlardan ne istiyorsunuz? Bu neyin kini, bu neyin öfkesi? Bu insanların çocukları var; sizin gibi ailesi var, sizin aileniz olduğu gibi bu kış günü bu insanları kapının önüne koymak hangi anlayışa sığar? Bu insanların canını yakmayın. Bu tutuşturduğunuz alev siz de yakar” dedi.

'Kerimoğlu'nun emekçiler üzerinde oyun oynamasından bıktık'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, “Biz kimsenin işinden aşından olmasını istemeyiz. Hiçbir belediyemizde kimse işten atılmayacak” sözünü hatırlatan Doğan, “Kerimoğlu'nun her seferinde emekçiler üzerinde oyun oynamasından bıktık. Yeter artık! İşçiye yapılmış bu zulme sessiz kalmayın. Haksız hukuksuz bir şekilde, 'tazminatını verir gönderirim' anlayışıyla bu kış günü, emekçileri aç ve açıkta bırakamazsınız. Bu ne vicdana, ne ahlaka sığar. Bu yanlıştan derhal dönün. Atılan arkadaşlarımızı derhal geri alın. Aksi takdirde, her toplantıda, her açılışta, her etkinlikte haksız ve hukuksuz bir şekilde işten atılan bu arkadaşlarımızla yüz yüze geleceksiniz” diye konuştu.