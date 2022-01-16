TKP'den Bakırköy Belediyesi işçilerine ziyaret

TKP Bakırköy örgütü, grevi sürdüren Belediye-İş Sendikasına bağlı Bakırköy Belediye işçilerini ziyaret etti.

Haber Merkezi

İstanbul'da TKP Bakırköy örgütü, 83. gününde grevlerine devam eden Belediye-İş Sendikasına bağlı Bakırköy Belediye işçilerini ziyaret etti.

TKP Bakırköy'ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "83. gününde grevlerine devam eden Belediye-İş Sendikasına bağlı Bakırköy Belediye işçilerinin yanındaydık. Bakırköy işçisi yalnız değildir!" denildi.

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