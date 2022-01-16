TKP'den Bakırköy Belediyesi işçilerine ziyaret

İstanbul'da TKP Bakırköy örgütü, 83. gününde grevlerine devam eden Belediye-İş Sendikasına bağlı Bakırköy Belediye işçilerini ziyaret etti.
TKP Bakırköy'ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "83. gününde grevlerine devam eden Belediye-İş Sendikasına bağlı Bakırköy Belediye işçilerinin yanındaydık. Bakırköy işçisi yalnız değildir!" denildi.
83. gününde grevlerine devam eden Belediye-İş Sendikasına bağlı Bakırköy Belediye işçilerinin yanındaydık.— TKP Bakırköy (@BakirkoyTKP) January 15, 2022
Bakırköy işçisi yalnız değildir! #Bakırköy @istanbul2nolu @istanbul_tkp pic.twitter.com/vpy4RovRHy