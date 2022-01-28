İBB’nin taksi teklifi 12. kez reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni taksi sistemini ve 5 bin yeni taksi önerisini bir kez daha UKOME gündemine getirdi.

Öneri, 5 bin yeni taksi ve yeni taksi sistemi teklifi UKOME toplantısında bakanlık ve esnaf odası temsilcilerinin oylarıyla 12. kez reddedildi.

İBB hesabında, "500 tanesi engelli bireylerin erişimine uygun olmak üzere 5 bin kaliteli ve yeni taksi talebi, kasıtlı olarak üye dağılımı değiştirilmiş UKOME toplantısında Bakanlık yetkililerinin blok oyu ile 12. kez reddedilmiştir" denildi.