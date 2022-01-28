İmamoğlu'ndan bakanlara eleştiri: Bizimle yan yana gelmeye korkuyorlar

İmamoğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programında, kent genelinde yaşanan yoğun kar yağışına ilişkin konuştu.

İstanbul'da 24 Ocak Pazartesi günü yaşanan yoğun kar yağışı, çalışmalar ve İBB'ye yönelik eleştirilere ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun İBB'ye yönelik açıklamalarını eleştiren İmamoğlu, "Sayın Bakan, siz-biz söyleminin esiri olanlardan" diye konuştu.

Kar yağışının yaşandığı gece Sarıyer'de bir balıkçı restoranında yemek yerken çekilen görüntüleriyle ilgili de konuşan İmamoğlu, "Yemeği iptal etmeyi düşündüm, ancak büyükelçinin geldiğini öğrenince gittim" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bakan bey o da ne yazık ki bazı söylemlerin esiri olmuş 'bizi-sizi' sevenlerden sayın bakan, çok seviyor onu. İstanbul'dan dertlenmekten bahsediyor bana bunu en son anlatacak insanlardan biridir. Ne yapalım onlar da siyasetin esiri.

İstanbullu büyük oranda evine erişmiştir, öncekinden daha az sorun yaşandı. Hatamız olmaz olur mu? İnsanların hatası olur, eksiği olur. Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu.

Balıkçı restoranındaki görüntüleri

Yemeği ertelemeyi düşündüm, geldiğini öğrenince (büyükelçi) gittim."

İmamoğlu, tartışma yaratan fotoğraf karesiyle ilgili "Balıkçıda korsan bir fotoğraf çekildi, işin içerisinde bir kumpas var ancak siyasi tarafı hiç umurumda değil, beni güçlendirir zayıflatmaz. Ben orada iki aile ile fotoğraf çektirdim. Ama o bahsi geçen fotoğraf korsan çekildi. Masanın altından çekmişler" ifadelerini kullandı.