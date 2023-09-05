İBB’nin saldırıya uğrayan Feshane'deki sergisine soruşturma açıldı

Artİstanbul Feshane'de 19 küratör ve 300 sanatçının katıldığı, 400'ün üzerinde yapıtın sergilendiği "Ortadan Başlamak" adlı sergi, 22 Haziran'da açıldı. Açıldığı günden bu yana gerici kuruluşların, tarikat ve cemaatlerin hedefi haline gelen sergide ''LGBT propagandası'' yapıldığı iddia edildi. Ev sahibi konumundaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi sergiyi iptal etmedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu sergi hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme ve aşağılama" suçlamasıyla soruşturma açtı.