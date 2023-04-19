İBB'nin kaçak kafe yıkımına engel: Zabıtaya silah çekildi

Üsküdar Meydanı'nın bütünlüğünü bozan kaçak yapıların mahkeme kararına rağmen yıkımı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Üsküdar Kaymakamlığı'nca engellenmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı zabıta ekipleri, kafelerin yıkımı için sabah saatlerinde kafe önüne geldi.

Kafenin çatısına söküm işlemi için çıkan zabıta ekiplerine kim olduğu bilinmeyen bir kişi silah çekti. Görüntüleri paylaşan İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, "Kim bu silahlı kişi? Üsküdar’daki kaçak kafelerde neler oluyor?" diyerek tepki gösterdi.