İBB'nin bin yeni taksi teklifi 8. kez reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bin adet yeni taksinin hizmete alınması teklifi oy çokluğuyla UKOME toplantısında 8'inci kez reddedildi.

Oylamada bakanlık temsilcileri ile aynı zaman 'taksi plaka ağası' olan esnaf odası temsilcileri ret oyu kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sözcüsü Murat Ongun, daha önce AKP ve MHP meclis üyelerinin oylarıyla 7 kez reddedilen teklifin bugün bir kez daha reddedildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Ongun, şu ifadeleri kullandı:

"Kaliteli ve yeni taksi talebi, kasıtlı olarak üye dağılımı değiştirilmiş UKOME toplantısında Bakanlık yetkililerinin blok oyu ile 8. kez reddedilmiştir. İstanbulluların bilgisine"