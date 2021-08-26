Garanti edilen yolcu sayısının yüzde 1'ine ulaşamayan Zafer Havalimanı satılıyor

Kütahya, Afyon ve Uşak'a hizmet vermek üzere 2012 yılında yap-işlet-devret modeliyle açılan Zafer Havalimanı kriz konusu olmaya devam ediyor.

Bloomberg'e konuşan işletmeci şirket İC İçtaş yetkilisi Abdullah Keleş, Zafer Havalimanı'nı satmak için teklifleri beklediklerini söyledi, “Yatırım maliyetimizi ödeyen ve borcu üstlenen kim olursa ona havalimanını devretmeye hazırız” diye ekledi.

Havalimanından bir kuruş kazanmadıklarını iddia eden Keleş, devlet garantilerine rağmen her yıl havalimanına sermaye aktarmak zorunda kaldıklarını öne sürdü.

50 milyon avroluk yatırım maliyeti olan şirkete AKP iktidarı tarafından devlet kasasından, 2012-2020 döneminde toplamda 45,9 milyon avroluk garanti ödemesi yapmıştı.

Sözcü'de yer alan habere göre, havalimanının hizmet verdiği Kütahya-Afyon ve Uşak’ın toplam nüfusu 1 milyon 678 bin kişi iken, havalimanına 2020 yılı için verilen yolcu garantisi 1 milyon 280 bindi. 2020'de havalimanını kullanan sayısı 7429'da kalmış ve hata payı yüzde 99 ile inanması güç bir seviyeye ulaşmıştı.