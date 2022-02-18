İBB'nin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin de 3,5 milyon lirasına el konulabilir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ihtiyaç sahiplerine verilmesi amacıyla topladığı 6,2 milyon liralık bağışa el konulurken benzer bir durumun Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) topladığı yardım için de söz konusu olabileceği öne sürüldü.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, 2020’de ABB'nin bloke edilen 3,5 milyon liralık yardım parası üzerindeki bloke hâlâ kaldırılmadı. Belediyenin blokenin kaldırılmasına yönelik açtığı dava sürerken Ankara Valiliği'nin, paranın Hazine’ye aktarılması yönündeki raporunun değerlendirmeye alındığı öğrenildi.

Bağış paralarına yönelik tutumu değerlendiren CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Valilik o dönem, başka işi yokmuşçasına alelacele böyle bir karar aldı” dedi. Belediyelerin yardım toplama hakkı olduğunun altını çizen Emir, “İstanbullunun yardım parasına el konulması tamamıyla hukuksuzdur. Benzer bir durumun Ankara için de yaşanmamasını temenni ediyorum” diye konuştu.