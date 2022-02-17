İBB’nin İstanbullulardan topladığı 6,2 milyona el konuldu

İstanbulluların pandemi nedeniyle ekonomik olarak zorlandığı günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) “Birlikte Başaracağız” kampanyası başlatmıştı.

İstanbullular, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere İBB'ye bağışta bulunmuştu. 30 Mart – 18 Haziran 2020 tarihleri arasında 6 farklı bankada toplanan yardım paralarının bulunduğu hesaplar, İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla dondurulmuştu.

Sözcü'nün haberine göre İstanbul Valiliği'nden izin alınmaması, karara gerekçe olarak gösterildi. İBB, hesaplarının hukuksuz şekilde dondurulmasını yargıya taşıdı. Belediye kanunun 15. maddesine göre bağış toplamanın belediyenin yetki ve imtiyazları arasında olduğu hatırlatıldı.

İstanbul defterdarlığı banka hesabına aktarıldı

İBB’den yapılan açıklamada “Yargı sonucu beklenmeden Fatih Kaymakamı Kaan Peker imzasıyla İBB'ye resmi bir yazı gönderildi. Yazıda 2 yıldır bloke halde bulunan paranın İstanbul Defterdarlığı banka hesabına aktarılmasına karar verildiği belirtildi” bilgisi verildi.