Bilgileri sızdırılan İBB Sözcüsü Ongun: THY'yle uçmam hata oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, kar yağışı sırasında "yurtdışında tatile gittiği" yönündeki iddialara ilişkin, "Aylar öncesinden karın yağacağını bilemezdim. Benim yurtdışına gittiğimi troller deşifre etti. THY ile uçmak benim hata oldu. Benim tatilim ile ilgili bazı meblağlar söylendi. Ama bunların hepsi yalan" dedi.

Tele 1'de yayınlanan Ayrıntılar’da Enver Aysever’e konuşan Ongun, "Ben hesabımı belediye başkanına verdim. Devletin müfettişleri de sorsa hesap veririm. Benim tatilimin ne önemi var? Bilgileri hatalı. Ben Cenevre’de değildim. Benim tatilimi nerede yaptığımın bir önemi yok ki. Ben Türkiye'nin önde gelen bir sanatçısı, siyasetçisi değilim. Ben Ekrem İmamoğlu adına açıklama yapan İBB'nin sözcüsüyüm" ifadesini kullandı.

"Orantısız bir saldırı" olduğunu ifade eden Ongun "Şuraya gittim, şu kadar para harcadım diyecek değilim” dedi.

'AKP’nin talebiydi, İSKİ‘yi batırmak için belli amaçları var'

Ongun, İSKİ'ye ilişkinse “Göreve geldiğimizden bu yana elektriğe gelen zam yüzde 288. Doğalgaza gelen zam ise yüzde 102. Yüzde 25 dedikleri AKP’nin talebiydi. İSKİ‘yi batırmak için belli amaçları var. Aslında önerdikleri yüzde 0. O kadar kar, yağmur yağdı. Ama hiçbir yer taşmadı ve sel baskını da olmadı” ifadelerini kullandı.

Ongun'un katıldığı programda öne çıkan diğer demeçleriyse şöyle:

"Biz göreve geldiğimizde yöneticilerden brifing aldık. Günlük 700-800 bin ekmek üretimi vardı. Biz hiç Halk Ekmek önünde kuyruklar göremedik. Ama başlayan ekonomik kriz vatandaşa yansıdı. 24 saat ekmek üretimine başladık. 1,5 milyonu aştı ekmek üretimimiz. Ekmeğe zam geldiğinde de vatandaş kuyrukları devam etti."

'Bakanlık metro yapıyor ama parasını İBB ödüyor'

"Biz göreve geldiğimizde 10 metro hattı durdurulmuştu. Alibeyköy hattını biz açtık. Haliç kısmında çökmeler vardı. Ama oraya uzun kazıklar çaktık ve şu an devam ediyor. Dudullu-Bostancı hattı yılsonunda İstanbulluların hizmetine girecek. Biz bunları yapıyoruz. Ulaştırma Bakanlığı şimdi metro yapıyor. Ama parasını İBB ödüyor."

'800 milyondan fazla para cemaatlere aktarıldı'