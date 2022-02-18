Tarkan'ın şarkısına yandaşlardan ilk tepkiler

Sanatçı Tarkan son şarkısı "Geççek"i dün yayınladı. Tarkan'ın Geççek adlı son şarkısında, "Geldiği gibi gitçek, her şeyin sonu var bu çile de bitçek, hadi yeter artık fena bunaldık, düş babam artık düş yakamızdan..." sözleri yer alırken daha yayınlanmadan önce ülke gündemine oturmuştu.

Ünlü pop yıldızının şarkısı AKP'ye yakın isimlerden farklı tepkiler aldı.

Ahmet Hakan: Bu toplum bunu kaldıramaz

Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, Tarkan’ın “Geççek” şarkısından Melih Gökçek’i ima ettiği anlamını çıkarırken, “Bu toplum bunu kaldıramaz” dedi.

Hakan, bugünkü köşe yazısında şunları yazdı:

"Tarkan’ın son şarkısına “Geççek” adını vermesi, pek bir sorun teşkil etmiyor toplumumuz açısından. Hep birlikte idare edebiliriz. Ama Tarkan, her “Geççek” dediğinde... Hepimizin aklına “Melih Gökçek”in gelecek olmasını ne yapacağız? Bu toplum, bunu kaldıramaz Tarkan."

Akit hedef gösterdi: 'Yalakadan sanatçı olmaz'

Akit adlı yayın organıysa imla hatalarıyla dolu haberinde, Tarkan'ı "Türkçeyi katletmekle" suçladı. Tarkan'ın suratını kapattığı bir fotoğrafına yer veren Akit, sanatçının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP'ye destek verdiğini söyledi.

Akit'te bunun dışında 2023 seçimleri öncesi "CHP yandaşı Tarkan'dan muhalefete seçim şarkısı" ve "Tarkan'dan muhalefete seçim şarkısı!" "Kılıçdaroğlu'nun o sözleri gündem oldu: 'Yalakadan sanatçı olmaz'" başlıklı iki haber daha yayımlandı.

Eski Cemaatçinin Tarkan'a ithamı geri tepti

Akit'in Ankara temsilcisi Hacı Yakışıklı da Tarkan'ın şarkısının Fettullah Gülen'in emirleri doğrultusunda yazıldığını ima etti. Sosyal medyadan "Pensilvanya'dan yazdırılan şarkı sözlerinin hiçbir hükmü yoktur!" paylaşımında bulunan Yakışıklı'ya yurttaşlar, kendisinin zamanında attığı Gülen'i öven demeçlerini hatırlattı.

Şuna bak yüzü bile kızarmıyor bu twiti atarken. pic.twitter.com/kGpFGE5Yk9 — Batu (@batuksk35) February 17, 2022

Yakışıklı daha sonra Gülen'i övdüğü paylaşımlarını silme çabasına girerken arada unuttuğu Cemaat destekçisi demeçleri hâlâ mevcut:

Fethullah Gülen

"Muhterem Hocaefendi" gibi büyük bir manevi sıfatı kendi eli ve dili'yle reddederek ; Büyük... http://t.co/imOrgFIQnp — hacı yakışıklı (@haciykk) December 27, 2013

AKP'li Milletvekili Özalan: Trolleşmiş bir şarkıcı

AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise kişisel Twitter hesabı üzerinden "Hiçbir projeleri yok, programları yok. Trolleşmiş bir şarkıcıyla avunuyorlar. Umudu Tarkan olan bir muhalefet, kümes bile yönetemez. Utanmadan devleti yönetmeye talip oluyorlar." paylaşımında bulundu.

MHP'li Özkan: Tarkan’a ‘Yakalarsam muck muck’ sözlerini de hatırlar

MHP’li Metin Özkan TV100'de katıldığ programda, “Geççek şarkısını Tarkan’a HDP 'sufle' verdi” dedi. Metin Özkan devamında, “Tarkan’a ‘Yakalarsam muck muck’ sözlerini de hatırlar” ifadelerini kullandı.

Özkan klipte "korsan yayın yapıldığını" öne sürerken insanların dinlenmesinin kliple normalleştirilmek istendiğini iddia eddi.

Diriliş Postası'nın yazarlarından Murat Özer de Tarkan'ın şarkısının CHP tarafından sipariş edildiğini iddia etti. Canlı yayında tartışma çıktı, Barış Yarkadaş ise bu iddiaya gülerek karşılık verdi.

Program sunucusu Erdoğan Aktaş da araya girerek Murat Özer'e kanıt sordu. Murat Özer, iddiasına kaynak olarak şarkıyı CHP'lilerin paylaşmasını gösterdi.

Tv100'deki programda söz konusu anlar

Tarkan yeni şarkısı “Geççek” ile ilgili duygularını şöyle ifade etmişti:

"Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum.

O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı. ‘Geççek geççek elbet bu da geççek, gör bak umudun gününü gün etçek’. ‘Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım’ dedim. Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm."