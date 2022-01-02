İBB'den TCDD’ye yanıt: Çok samimiyse ulaşımı bedava bile yapabilir

Yeni yılda elektrik, doğalgaz ve köprülere yapılan zamların ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki TCDD’ye bağlı Marmaray ücretlerine de yüzde 36 oranında zam geldi.

Marmaray'a yüzde 36 oranında zam yapılmasının ardından TCDD, söz konusu zamlı tarifenin İBB tarafından hukuksuz şekilde yürürlüğe konulduğunu iddia etmişti.

Zammın ardından TCDD tarafından yapılan açıklamada, söz konusu zamlı tarifenin İBB tarafından hukuksuz şekilde yürürlüğe konulduğu ve konuyla ilgili hukuki yollara başvurulacağı bildirilmişti.

Ongun: Devlet kurumları trolleşemez, elinizi tutan yok

İBB Sözcüsü Murat Ongun, TCDD'nin iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Ongun, "TCDD çok samimiyse ulaşımı bedava bile yapabilir. Elinizi tutan yok" ifadelerini kullandı.

TCDD’nin iddialarıyla ilgili İBB Sözcüsü Murat Ongun’dan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ongun TCDD’nin açıklamasını alıntılayarak, “Devlet ‘dedikodu’ yapmaz. UKOME kararında imzalar mevcut. Son günlerde bazı kamu kurumlarımızın tavrı ile trol hesaplar arasında fark göremiyoruz. Devlet kurumları trolleşemez. %125 zamlı elektrik kullanacak TCDD çok samimiyse ulaşımı bedava bile yapabilir. Elinizi tutan yok” ifadelerini kullandı.