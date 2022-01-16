İBB'den Rıdvan Dilmen'e yanıt: Siyasetin şeytanı

Rıdvan Dilmen'ın spor yorumculuğu yaptığı programda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Trabzonspor’da yönetici olduğu dönemde TFF Spor Toto Süper Lig'de 2010-2011 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe'ye ilişkin yaptığı konuşmayı gündeme getirerek, siyasetçilerin futbola karışmaması gerektiğini söylemesine İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan yanıt geldi.

Ongun Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Rıdvan Dilmen dün futbolun şeytanıydı bugün siyasetin şeytanı. Güzel ülkemizi siyasetin şeytanlarından kurtarmaya az kaldı" dedi.