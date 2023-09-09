İBB'den Pazartesi günü için ücretsiz ulaşım açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) okulların açılması dolayısıyla alınan tedbirleri yazılı bir açıklamayla duyurdu.

Buna göre, okulların açılacağı 11 Eylül Pazartesi günü İstanbul’da 06.00-14.00 saatleri arasında İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçları (bilet entegrasyona dâhil olanlar) ücretsiz olurken, İSPARK da okul servis araçlarına ilk gün ücretsiz hizmet verecek.

İETT, okulların açılmasından itibaren her gün bin 636 ek sefer yapacak. Metro İstanbul da 375 ilave sefer planlıyor.

Ayrıca okulların açılmasıyla birlikte ilk 2 gün okul servis araçları, arabalı vapurlardan öncelikli olarak yararlanacak. İDO’nun Sirkeci-Harem hattındaki yaya yolcular ücretsiz seyahat edecek. Şehir Hatları da ek vapur seferleri düzenleyecek.

İBB ve ilgili eğitim kurumları, AKOM (Afet Koordinasyon Merkezi) ve UYM’de (Ulaşım Yönetim Merkezi) 11 Eylül pazartesi sabah saat 06:00 itibari ile toplanarak 3 gün boyunca nöbet tutacak. Kent içi kameralarından İstanbul trafiği izlenecek, tıkanan arterler ilgili durum birimlere bildirilip anında müdahale edilecek.

Trafik Müdürlüğü'ne bağlı Mobil EDS araçları ile Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü denetim ekipleri, sivil trafik ve zabıta ekipleri koordineli olarak denetimlerde bulunacak.