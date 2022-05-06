İBB'den o fotoğrafla ilgili ilk açıklama: 200-300 kişi tartışıyor, önemsemiyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Karadeniz turuna eşlik eden gazeteciler ve otobüs fotoğrafı gündem olmuştu.

Fox TV'de Çalar Saat programını sunan İsmail Küçükkaya, fotoğrafı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'a sorduğunu söyledi. Küçükkaya, Murat Ongun'un kendisine "O tartışmaları önemsemiyoruz. Medyanın kendi içindeki tartışmalar olarak görüyoruz. Topu topu 200-300 kişinin yorumlarıdır" dediğini aktardı.

'Hande Fırat'ı ve başka isimleri de davet ettik'

Küçükkaya'nın sözlerine göre "Bu bizim ilk seyahatimiz değil, daha da yapacağız. Ardahan'da da bir gezi var" diyen Ongun, "Geziye aslında Hande Fırat'ı ve başka isimleri de davet ettik. Hande Fırat gelecekti, eşinin özel durumu nedeniyle gelemedi. Biz genel fotoğrafın bütününe bakıyoruz. İmamoğlu'nun keyfi yerinde, o bu tartışmalara takılmıyor" ifadelerini kullandı.