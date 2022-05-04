Ertuğrul Özkök ve Nagehan Alçı İmamoğlu'nun otobüsünde

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Karadeniz turu yapacağını duyurmuş, CHP'den "Bilgimiz var" açıklaması gelmişti.

İmamoğlu ziyaretleri kapsamında ilk gün Trabzon ve Rize'nin ilçelerini gezdi. Tur sırasında açıklamalar da yapan İmamoğlu, "Genel başkanla yarış bizim ne haddimize. Bizde genel başkandan izin alarak konuşmak da yok. Bunu sormanız normal. Ne yazık ki iktidar partisinde özgürce konuşma yok" demişti.

İmamoğlu'na Karadeniz ziyareti sırasında bir dizi gazeteci eşlik etti. Bu isimler arasında Nagehan Alçı, İsmail Saymaz, Özlem Gürses, Gülşah İnce ve Ertuğrul Özkök de yer aldı.