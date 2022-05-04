İmamoğlu: Genel başkanla yarış bizim ne haddimize

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzon'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin "Benim gündemimde yok" derken, "Genel başkanla yarış bizim ne haddimize. Bizde Genel başkandan izin alarak konuşmak da yok" diye konuştu.

İmamoğlu, "Değişim var mı? Değişim yüksek oranda var. Birçok konuda toplumun rahatsızlığı yüzde 80 oranlarında. Değişimi umutlandıracak olan muhalefet blokudur. Üzerine düşeni yapmaktadır" dedi.

"İstanbul'u yöneten Türkiye'yi yönetir" ifadeleriyle ilgili soruyaysa İmamoğlu, "İstanbul lokomotif bir kent. Duyarsız bir İstanbul Belediye Başkanı tasvip edilmez, doğru bulunmaz. Bu bağlamda elbette değil ama o sorumluluk bilinci bende üst düzeyde var" yanıtını verdi.

Halk TV'nin aktardığına göre adaylık sorularına da yanıt veren İmamoğlu şunları söyledi:

"Benim gündemimde yok. Benim gündemimde önümüzdeki seçimlerde değişim var. Buna hepimizin ihtiyacı var. Türkiye'deki değişime kamu yöneticilerinin, belediye başkanlarının ihtiyacı var. Sözünü söylemeyen sesini çıkaramayan belediye başkanı AKP'li olsa ne olur? Bu değişime onların bile ihtiyacı var.

Genel başkanla yarış bizim ne haddimize. Bizde Genel başkandan izin alarak konuşmak da yok. Bunu sormanız normal. Ne yazık ki iktidar partisinde özgürce konuşma yok."

Trabzon'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya gösterilen tepkiyle ilgili olarak da İmamoğlu, "Bizim insanımız beyefendi, ahlaklı, centilmen, güzel konuşan insanı sever" dedi.