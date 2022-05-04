Milletvekilleri yılın çoğunu tatil yaparak geçiriyor: Genel Kurul bu yıl 46 gün mesai yaptı

Meclis 2022’de neredeyse her bir günlük mesaiye karşılık üç gün tatil yaptı. 2022’de 160 bin TL’den daha fazla maaş alan milletvekilleri, bu yıl geride kalan 122 günün 76’sında tatil yaptı.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Meclis Başkanlığı’nda yer alan mesai verileri, kanun tekliflerinin yasalaştığı Genel Kurul’un, artık milletvekilleri için tatil günlerine verdikleri aralarda, mesai yaptıkları yer halini aldığını gözler önüne serdi. 1 Ocak 2022’den bugüne kadar tatil için her fırsatı değerlendiren milletvekilleri, son olarak vatandaşlara 3 gün tatil verilen Ramazan Bayramı için 13 günlük tatile çıktı.

Meclis verilerine göre, yılbaşı tatilinin ardından 4 ve 5 Ocak’ta iki günlük çalışmanın yapıldığı Genel Kurul’da, 11 Ocak tarihine kadar tatil kararı alındı. Daha sonra iki hafta boyunca haftada üç gün süren mesai, 20 Ocak Perşembe günü verilen tatil kararıyla sona erdi. Milletvekilleri, 1 Şubat Salı gününe kadar tatil yaptı. 1 Şubat’ta yeniden mesaiye başlayan milletvekilleri, 3 Şubat Perşembe günü 12 günlük sömestr tatiline başladı.

10 Mayıs'ta toplanacak

Tatil dönüşü 15 Şubat’tan 24 Şubat’a kadar haftada üç gün çalışan milletvekilleri, 1 Mart’ta yılın en “yoğun” haftasına giriş yaptı. TBMM Genel Kurulu, 2022’de ilk kez 1-5 Mart arasında çalışarak Cumartesi mesaisi yaptı. 8 ve 9 Mart’ta da çalışan TBMM Genel Kurulu, daha sonra 15 Mart Salı gününe kadar çalışmalarına ara verdi. Bu tarihten sonra bir hafta iki, bir hafta üç gün mesai yapan Genel Kurul, son olarak 27 Nisan’da Ramazan Bayramı tatiline girdi. Genel Kurul’un 10 Mayıs Salı günü yeniden toplanacağı açıklandı.

TBMM komisyonları, “göstermelik” toplantılar dışında, uluslararası anlaşmaları onaylamak için mesai yaptı. Genel Kurul ise bu anlaşmalar dışında iktidarın tartışmalı kanun tekliflerini görüştü. İktidar, mesai yapılabilen sınırlı vakitte Genel Kurul’dan ajandasındaki “sorunlu” düzenlemeleri hayata geçirdi. Bu dönemde yasalaşan teklifler şöyle: