Milletvekilleri yılın çoğunu tatil yaparak geçiriyor: Genel Kurul bu yıl 46 gün mesai yaptı

Meclis 2022’de neredeyse her bir günlük mesaiye karşılık üç gün tatil yaptı. 2022’de 160 bin TL’den daha fazla maaş alan milletvekilleri, bu yıl geride kalan 122 günün 76’sında tatil yaptı.
BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Meclis Başkanlığı’nda yer alan mesai verileri, kanun tekliflerinin yasalaştığı Genel Kurul’un, artık milletvekilleri için tatil günlerine verdikleri aralarda, mesai yaptıkları yer halini aldığını gözler önüne serdi. 1 Ocak 2022’den bugüne kadar tatil için her fırsatı değerlendiren milletvekilleri, son olarak vatandaşlara 3 gün tatil verilen Ramazan Bayramı için 13 günlük tatile çıktı.
Meclis verilerine göre, yılbaşı tatilinin ardından 4 ve 5 Ocak’ta iki günlük çalışmanın yapıldığı Genel Kurul’da, 11 Ocak tarihine kadar tatil kararı alındı. Daha sonra iki hafta boyunca haftada üç gün süren mesai, 20 Ocak Perşembe günü verilen tatil kararıyla sona erdi. Milletvekilleri, 1 Şubat Salı gününe kadar tatil yaptı. 1 Şubat’ta yeniden mesaiye başlayan milletvekilleri, 3 Şubat Perşembe günü 12 günlük sömestr tatiline başladı.
10 Mayıs'ta toplanacak
Tatil dönüşü 15 Şubat’tan 24 Şubat’a kadar haftada üç gün çalışan milletvekilleri, 1 Mart’ta yılın en “yoğun” haftasına giriş yaptı. TBMM Genel Kurulu, 2022’de ilk kez 1-5 Mart arasında çalışarak Cumartesi mesaisi yaptı. 8 ve 9 Mart’ta da çalışan TBMM Genel Kurulu, daha sonra 15 Mart Salı gününe kadar çalışmalarına ara verdi. Bu tarihten sonra bir hafta iki, bir hafta üç gün mesai yapan Genel Kurul, son olarak 27 Nisan’da Ramazan Bayramı tatiline girdi. Genel Kurul’un 10 Mayıs Salı günü yeniden toplanacağı açıklandı.
TBMM komisyonları, “göstermelik” toplantılar dışında, uluslararası anlaşmaları onaylamak için mesai yaptı. Genel Kurul ise bu anlaşmalar dışında iktidarın tartışmalı kanun tekliflerini görüştü. İktidar, mesai yapılabilen sınırlı vakitte Genel Kurul’dan ajandasındaki “sorunlu” düzenlemeleri hayata geçirdi. Bu dönemde yasalaşan teklifler şöyle:
- 2022’de yasalaşan ilk teklif, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda Değişiklik Teklifi oldu. Bu teklifle, zor durumda olan Hazine’nin “kurtarılması” amaçlandı. Teklifle, SWAP anlaşmalarına garanti getirildi. Diğer ülke merkez bankalarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndaki para, alacak, mal, hak ve varlıklarının haczedilememesi, hüküm altına alındı. Swap anlaşmalarında iktidarın eli rahatlatıldı.
- Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif, Ocak’ta hazırlanan bir diğer düzenleme oldu. İktidar, bu teklifle kur şokunun etkilerini azaltmak için dövizini TL’ye çeviren şirketlere çok sayıda istisna tanıdı.
- Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunda Değişiklik Teklifi, Şubat’ta TBMM gündemine geldi. Diyanet Akademisi’ni kurumsallaştıran teklif, Diyanet’in müfredat belirleme dahil çok sayıda konuda söz hakkı sahibi olmasına fırsat verdi.
- Nükleer Düzenleme Kanun Teklifi, AKP’nin Şubat’ta TBMM’ye sunduğu bir diğer teklif oldu. Bu teklifle, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle 2018’de kurulan ve geçen yıl Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı verdiği Nükleer Düzenleme Kurumu yeniden kuruldu. “Rusya’nın Akkuyu’da kontrolsüz bir güce sahip olacağı” uyarıları eşliğinde yasalaşan teklifle, Türkiye’nin Avrupa’nın “nükleer çöplüğü” olmasının da önü açıldı.
- Mart ayında Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Teklifi ile şeriat isteyen bir vakıfta yöneticilik yapan ismin başka bir vakıf adı altında Mudanya Üniversitesi’ni kurması, hüküm altına alındı.
- Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi de büyük tartışmaların ardından yasalaştı. Teklifle, Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu’na, “internet sitelerine sansür yetkisi” verildi.
- Milletvekili Seçimi Kanununa Dair Teklif, AKP ve MHP tarafından uzun uğraşlar sonucu hazırlandı. İktidarın seçimi yeniden kazanmasını amaçlayan düzenlemelerle dolu teklif, itirazlara rağmen yasalaştı.
- Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifi, Mart ayının son teklifi oldu. İktidarın spor kulüpleri üzerindeki yetkilerini artıran teklife, kulüpler de karşı çıktı.
- Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi, 2022’de hayata geçirilen son teklif oldu. Son yıllarda kontrolsüz biçimde zenginleşen kamu müteahhitleri, uzun süredir talep ettiği yeni ayrıcalıklara bu teklif sayesinde kavuştu.