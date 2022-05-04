Bakanlık maaşları yanlış yatırdı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 16 yıl önce bir kez tanıdığı hakla 83 bin 350 kişiyi uzman öğretmen, 100 kişiyi de başöğretmen yaptı. Öğretmenlik Meslek Kanunu yaklaşık 3 ay önce çıktı. Böylece, uzman öğretmenlere bin 310 lira, başöğretmenlere 2 bin 620 lira maaş farkı ödenmesi ilk kez yasal statüye kavuştu. Bakan Mahmut Özer, “60 yıllık hayal gerçekleşti” sözüyle yasayı, öğretmenlere duyurmuştu. Oysa, MEB'in meslekte 7 yılını dolduran 83 bin 350 öğretmene verdiği ‘uzman öğretmen' ve 100 öğretmene verdiği ‘başöğretmen' kadrolarını bile yönetemediği, kendi açtığı incelemeyle ortaya çıktı.

İnceleme başladı

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre maaşı, 16 yıldır 250 lira ile bin lira yüksek yatan uzman öğretmen ve başöğretmenler olduğu gibi bu unvanı mahkeme kararıyla hak ettikleri halde eksik yatan on binlerce öğretmenin mağdur edildiği saptandı. MEB kayıtlarında, “uzman öğretmen” veya “başöğretmen” görünüp, 81 ilde tam tersi unvanlarla yer alan öğretmenlerle ilgili çelişkili durumu Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Cevdet Vural ortaya çıkardı. 81 il valiliğini resmi yazıyla uyaran Vural, 13 Mayıs 2022'ye kadar başöğretmen-uzman öğretmen kadrolarının incelenip, MEB'e iletilmesini istedi. 83 bin 450 kadro tek tek inceleniyor.

Hesaplar karıştı

Resmi talimatta Genel Müdür Vural, “Bakanlık kayıtları ve valiliklerden gelen yazıların incelenmesi sonunda, mahkeme kararıyla sertifikası iptal edildiği halde il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince bazı öğretmenlere, uzman ve başöğretmen unvanı için eğitim öğretim tazminatı ödenmesine devam edildiği görüldü” diyerek, haksız ödemeye dikkat çekti.

Bakanlık, valilik ve kaymakamlıklar aleyhine idari dava açıp kazanan ve mahkeme kararıyla ‘uzman öğretmen' ve ‘başöğretmen' unvanını hak eden öğretmenlere de dikkat çekerek, bu öğretmenlerin adlarına sertifika düzenlenmediği için mağdur olduğunun tespit edildiğini bildirdi, MEB ayrıca, bakanlık sistemi MEBSİS'de uzman öğretmen-başöğretmen görünen ama mali ve özlük haklardan yararlanmayan öğretmenler olduğuna dikkat çekti.

Maaşlar artacak!

Öğretmenlik Meslek Kanunu'ndaki değişiklikle, 20 yılını dolduran 75 bin 669 kişi başöğretmenlik için başvurabilecek. MEB'de kadrosu olup doktoralı 2 bin 234 ve yüksek lisanslı 115 bin 257 öğretmenin “uzman öğretmenlik” için sınava girmeleri gerekmiyor. Uzman öğretmenlerin maaşı bin 310 lira ve başöğretmen maaşı 2 bin 620 lira artacak.

Kadro ve maaş değişecek

16 yıl önce meslekte 7 yılını dolduran 83 bin 350 kişi bir defaya mahsus uzman öğretmen ve 100 kişi de başöğretmen yapılmıştı. Yeni yasayla birlikte şimdi meslekte 10 yılını dolduran 496 bin 286 kişi uzman öğretmen olabilecek. Uzman öğretmen sayısı 579 bin 636'ya ve başöğretmen sayısı 75 bin 779'a çıkacak. Toplam 655 bin 415 öğretmenin kadro tipi ve maaşı değişecek.

Bakanlık kaybetti

MEB aleyhine öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı ile ilgili 19 bin 107 dava açıldığını resmi yazıda anlatan Genel Müdür Cevdet Vural, davalardan çoğunun idare aleyhine sonuçlandığı, sadece 5 bin 434'ünün bakanlık lehine sonuçlandığı ve bu sertifikaların iptal edildiğini daha önce valiliklere bildirdikleri uyarısı da yaptı.