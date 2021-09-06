İBB'den metro simgesini değiştiren bakanlığa tepki

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Metrosu'nun simgesinin değiştiğini duyurdu.

Karaismailoğlu, mesajında yeni simgenin görselini paylaşırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, bakanın paylaşımını alıntılayarak tepki gösterdi.

Ongun, "Sayın Bakan, İstanbul'daki metronun simgesi 1992'den beri M'dir. Siz İBB'de görevdeyken de öyleydi, İstanbul'da en çok metro yapılan bu dönemde de M olarak kalacak. Hizmet İstanbul'a hizmettir, ayrıştırmak hiç hoş değil" dedi.