İBB'den CNN Türk'e tepki: 'Cevap hakkımıza saygı duyun'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, CNN Türk'te yayınlanan programda "Ne Oluyor?" programında İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun asılsız ve uydurma iddialarda bulunduğunu, bu iddialara yanıt verme haklarınınsa engellendiğini belirterek tepki gösterdi.

Ongun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda CNN Türk'e "Cevap hakkımıza saygı duyun. Neden korkuyorsunuz" diye seslendi.

İBB Sözcüsü Ongun "CNN Türk yine tek taraflı bir yayınla, yalan iddiaları yayınlıyor. Üstelik, yanıt verme hakkımızı da engelliyor. Tevfik Göksu’nun asılsız ve uydurma iddialarına yanıt vermek çok kolay. Yeter ki, cevap hakkımıza saygı duyun. Neden korkuyorsunuz? @cnnturk" ifadelerini kullandı.